Miguel Oswaldo Vivanco Córdova (1957-2020)

A mi papá le puse de apodo osito. Era un hombre fuerte, muy decidido, trabajador y sumamente responsable, lleno de amor, cariño y mucha bondad. Trabajó por más de 25 años en su farmacia “La Sarita”, ubicada en el Callao. Cada día se levantaba y se preparaba para ir a trabajar hasta que esta pandemia inició y empezó a combatir a este virus en primera línea. Día tras día lo veía un poco más cansado, pero trataba de nunca preocuparnos.

Al ver que las personas estaban muy mal, sin poder pararse de la cama y sin fuerzas para hacer largas colas en los hospitales, mi papá iba a sus casas y les llevaba el tratamiento y los ayudaba a recuperarse. Recuerdo sentirme muy preocupada cuando me comentó eso y le dije: “por favor, no te expongas, papá”. Su respuesta fue: “hija, yo me protejo y debo ayudarlos. Si no lo hago yo, no irán a tiempo a auxiliarlos. No te preocupes por mí. Yo estoy bien y ellos han mejorado. Todo estará bien”.

Papá salvó a muchas personas que lo llamaban e iban a agradecerle personalmente. Él les respondía: “no se preocupen, por favor, solo cuídense”. Es así como lo recuerdo: humilde y preocupándose por los demás. Papá no necesitó una capa para tener súper fuerzas y levantarse día a día a luchar en esta pandemia. Mi papa es un héroe anónimo que luchó en primera línea para salvar a muchas personas. Me enorgullece decir que mi papá se fue siendo un héroe, cumpliendo su misión de vida. Te amo papá, me haces mucha falta, pero me enseñaste que hay que ser fuerte en la vida y enfrentarla con valentía. Te mando un beso al cielo. Tu hija Stephanie Vivanco.

-OBITUARIO-

El Comercio busca dar un sentido homenaje y reconocimiento a todas las víctimas del COVID-19 y de alguna manera reconfortar a las familias y amigos que perdieron a un ser querido. Por ello, hemos dispuesto este espacio para publicar las historias de las víctimas, contadas por quienes más los apreciaron.

Invitamos a nuestros lectores a enviarnos un texto breve (cuatro párrafos como máximo) y fotografías que hablen de la vida de su familiar fallecido a causa de esta pandemia. Por favor indicar el nombre y edad del fallecido, y un número de teléfono de contacto. Ponemos a disposición el siguiente correo electrónico: desdelaredaccion@comercio.com.pe. El Comercio se reserva el derecho de editar los textos enviados por cuestión de espacio.

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

VIDEO RECOMENDADO

Gobernador regional de Loreto señala que contagios de COVID-19 bajaron en un 70%

Gobernador regional de Loreto señala que contagios de COVID-19 bajaron en un 70% 07/06/2020

TE PUEDE INTERESAR