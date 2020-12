Conforme a los criterios de Saber más

El suspendido gobernador de la región Puno, Walter Aduviri Calisaya, podrá salir en libertad en los próximos días, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara fundada en parte el recurso de casación presentado por su defensa legal. Dicha instancia judicial, revocó la sentencia original de seis años de cárcel efectiva por cuatro años de pena suspendida.

La información sobre el fallo de la Corte Suprema la dio a conocer el abogado Aldo Valdivia, quien impulsó el recurso de casación. En entrevista con El Comercio, indicó que su defendido saldrá en libertad en los próximos cinco días aproximadamente. En ese tiempo, según indicó, la Corte Suprema ya habrá notificado su decisión al Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, el cual lo condenó en agosto del año pasado.

Agregó que no podía opinar sobre el posible retorno de Aduviri a la dirección de Gobierno Regional de Puno al no tener en manos el contenido de del fallo de la Corte Suprema. “En el transcurso de las siguientes horas debemos recibir la notificación con el integró de la sentencia y recién ahí veremos si podrá reasumir o no su función de gobernador”, dijo Valdivia.

Walter Aduviri fue sentenciado a seis años de cárcel como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, durante el llamado ‘aimarazo’ en el 2011. También se le impuso una reparación civil de S/2 millones a favor del Estado,

En octubre del 2019, el Consejo Regional lo suspendió del cargo de gobernador en tanto aclare su situación legal, por cuanto estaba en curso las apelaciones a la sentencia, que finalmente fue confirmada en segunda instancia en diciembre del mismo año.

