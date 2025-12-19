El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, reiteró este viernes su deseo de postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima en las elecciones municipales de 2026. Durante su presentación en el programa Siempre a las Ocho, transmitido por el canal de YouTube de El Comercio, dijo que se encuentra capacitado para asumir el reto de tomar las riendas de la capital.

“Necesitamos grandes soluciones de gente que tenga la capacidad, la experiencia para afrontar un reto que puede ser el más grande de los últimos años. Por razones de la vida me ha tocado desempeñar cargos en la función pública que los he desempeñado bien. En Surco tengo buena aprobación de los vecinos y estoy capacitado para asumir el reto (de ser alcalde de Lima), que sería el más grande de mi vida”, dijo Bruce en entrevista con Milagros Leiva.

“Lo único que queremos hacer es empezar a mejorar, dejar de empeorar y empezar a mejorar (sic). Que vamos a solucionar los problemas de Lima en cuatro años, esa es una mentira del tamaño de la Catedral, pero sí que dejemos de caer y que la ciudad empiece a mejorar, rompamos esta curva y empecemos a ir hacia arriba”, añadió.

Carlos Bruce consideró que Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y hoy candidato presidencial por Renovación Popular, tuvo “poco tiempo” para realizar su trabajo e inició “grandes obras de infraestructura que no ha podido terminar”.

“La Vía Expresa Sur es una gran obra, pero no la terminó y está trayendo problemas terribles de transitabilidad, sobre todo en Surco. La obra no ha sido terminada porque se ha quedado en la mitad”, señaló.

Carlos Bruce detalló que, de convertirse en el nuevo alcalde de Lima, su prioridad será trabajar en materias de seguridad ciudadana y tránsito vehicular.

“Vamos a recibir una municipalidad endeudada, lo cual es bueno si es que ese endeudamiento significó que ya habría obras terminadas y una mejora en la transitabilidad, que todavía no es el caso. Gran cantidad de lo que se recaude por impuestos va a ir para pagar deudas. Eso va a exigir mucha conversación con el Ejecutivo, que es a su vez el que autorizó ese nivel de endeudamiento", declaró el también exministro.

