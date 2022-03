Conforme a los criterios de Saber más

El empresario Marcio Chumacero Torrejón, dueño de la compañía que brinda seguridad al renunciante gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, es acusado de intervenir irregularmente en contratos de remediación, reveló “Punto final”.

El denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, entregó un audio a “Punto final” en el que, presuntamente, Chumacero se refiere a “manejar el proceso” de millonarios contratos de Petro-Perú.

“Justo tengo dos compras, dos emergencias por el tema de remediación, una por 10 millones y otra por 14 millones. [...] Si la empresa tiene experiencia o puede importar experiencia o puede hacer esa gestión, lo podemos mover, podemos manejar el proceso. [...] Pero simplemente quiero saber si es que pueden hacerlo para poder involucrar. [...] Total, ya le sacaste ya el registro de proveedor ahí, en Petro”, se le escucharía decir.

Antes de que “Punto final” difundiera el reportaje, Petro-Perú anunció la suspensión del contrato con la empresa de seguridad de Chumacero, AVP y Seguridad S.A.C., y dijo rechazar “cualquier insinuación de favores ilegales” en sus procesos de selección.

En tanto, Chumacero aseguró: “Parece que es mi voz, pero no trato temas que no sean netamente de seguridad. No reconozco eso”.

Un perito que revisó el audio y la entrevista telefónica que dio Chumacero al referido programa dominical concluyó que se trataría de la misma voz.

La empresa de Chumacero, AVP y Seguridad S.A.C., está involucrada en la presunta desaparición de información del registro de visitas de Petro-Perú, en el caso de la lobbista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, en manos de la fiscalía anticorrupción.

La empresa cobra aproximadamente S/62 mil mensuales por encargarse de la seguridad de Chávez y el presidente del directorio de Petro-Perú, Mario Contreras.

De acuerdo con “Punto final”, AVP y Seguridad S.A.C. fue la única que presentó cotización por el servicio de seguridad para Chávez y Contreras, e inmediatamente fue contratada.