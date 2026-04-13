A través de sus redes sociales, el político y comediante Carlos Álvarez compartió un video en el que expresó su gratitud a todos sus simpatizantes y mencionó que respetaría los resultados de las elecciones pese a la coyuntura actual.

“Desde aquí mis felicitaciones a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta, en una elección bastante cuestionada, bastante extraña, pero soy caballero y respetuoso de los resultados y la voluntad popular. Solo espero que quien llegue cambie el país”, declaró el candidato.

En esa línea, expresó su desconcierto sobre la continuidad de algunos políticos en los estamento del Estado. “Hay cosas que no comprendo, que no logro entender. Durante años nos venimos quejando, protestando y seguimos con los mismos. Dice un chiste que, si el peruano en una segunda vuelta tendría que elegir entre un dinosaurio y el meteorito, el peruano elige el meteorito”, señaló.

El candidato confesó que permanecerá activo en la comunidad: “Quiero que sepan que yo seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará ahí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar, apoyando en salud y educación, como siempre lo hice”.

“Yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hice. Somos una comunidad y en esta comunidad queremos lo mismo que los asesinos y los sicarios vayan a un paredón y que no se le de ningún beneficio. Que los corruptos, esos que le roban al país, terminen sus días tras las rejas”, agregó Álvarez.

Asimismo, agradeció a la organización política en la cual fue invitado a participar en estas elecciones generales. “Quiero agradecer al partido País para Todos por darme la oportunidad de ser parte de ellos. Gracias, Vladimir Meza. Gracias”.

Candidato Carlos Álvarez ejerce su derecho al voto en mesa de San Isidro. (Foto: GEC)

Finalmente se despidió dejando un mensaje a sus seguidores: “Espero que algún día las brechas tan grandes que nos separan se cierren. Que nos veamos como hermanos, no como enemigos y que no solo nos abracemos cuando el Perú mete un gol. Ojalá que algún día nos abracemos cuando derrotemos la delincuencia y la corrupción.”