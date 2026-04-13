Resumen

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El candidato agradeció a la organización política en la cual fue invitado a participar en estas elecciones generales. Foto: Andina
El candidato agradeció a la organización política en la cual fue invitado a participar en estas elecciones generales. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de sus redes sociales, el político y comediante Carlos Álvarez compartió un video en el que expresó su gratitud a todos sus simpatizantes y mencionó que respetaría los resultados de las elecciones pese a la coyuntura actual.