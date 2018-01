Desde hace cinco meses, el expediente del Caso Ecoteva, por el que se procesa al prófugo ex presidente Alejandro Toledo, está en el despacho del coordinador de las fiscalías de lavado de activos, el fiscal superior Rafael Vela.

El tiempo transcurrido no se debe a una demora, sino a la espera de información para complementar la acusación, que será presentada en los próximos dos meses, estimaron fuentes del Ministerio Público.

Se trata de la declaración del empresario peruano-israelí Josef Maiman Rapaport, su ex amigo y colaborador, quien se acogió a un proceso de colaboración eficaz ante el equipo especial del Caso Lava Jato, a cargo del fiscal anticorrupción Hamilton Castro (quien investiga a Toledo por el Caso Odebrecht).

Hace una semana, el fiscal Vela recibió la declaración de Maiman, bajo un acuerdo de confidencialidad. Debido a ello, recién se ha podido comenzar a contrastar la información existente sobre el Caso Ecoteva, que por cinco años se procesa en la fiscalía y el Poder Judicial.

“La complejidad hace que vaya a demorar un poco la acusación. Por eso, se podría hablar de un par de meses”, indicaron las fuentes fiscales.

Toledo, su esposa Eliane Karp, su ex jefe de seguridad Avraham Dan On, el hijo de este Shai Dan On, Eva Fernenbug (madre de Karp) y el abogado David Eskenazi son procesados por lavado de activos por el Caso Ecoteva.

Debido a que el proceso está bajo el antiguo Código Procesal Penal, la acusación deberá ser presentada ante la Cuarta Sala Penal, que al mismo tiempo recibirá el pedido de extradición de Toledo (prófugo en Estados Unidos con Karp) y otros investigados (también hay un proceso de extradición de Toledo por el Caso Odebrecht). “Una vez que terminemos [la redacción], se hace un pedido conjunto, es decir, la acusación y también se formulará el pedido de extradición. No solamente del señor Toledo, sino de todos los que están involucrados en ese caso”, detallaron.

Las penas que se solicitarán, explicaron, se calcularán de acuerdo a los agravantes de cada uno de los procesados. Recordaron que cuando se dictaron las prisiones preventivas para Toledo, Karp y Dan On, se verificó que en este caso la pena mínima es de 10 años. Sin embargo, respecto a Toledo, la pena no sería menor de 15 años porque ha sido funcionario.

—No será acusado—

La declaración de Maiman –en la que confirma que el dinero que recibió en sus cuentas bancarias era de los sobornos que le entregaron a Toledo– respalda la información que ya manejaba el fiscal Vela, quien ha asumido el compromiso de no acusar al peruano-israelí.

“Ahora se tiene que tomar una decisión. Primero, no acusarlo. Segundo, que con su declaración se complementa la participación de más investigados por el Caso Ecoteva, por ejemplo Avraham Dan On, Eliane Karp y otros que están en el Caso Ecoteva y no en proceso por Odebrecht”, precisaron.

Como se recuerda, el caso se inició luego de que en enero del 2013 se denunciara la compra inmobiliaria que la suegra de Toledo, la ciudadana belga Eva Fernenbug, realizó en Las Casuarinas, Lima. El capital provenía de la ‘offshore’ Ecoteva Consulting Group, que a su vez recibió dinero de otras tres empresas ‘offshore’ que acumularon cerca de US$17 millones.

MÁS EN POLÍTICA...