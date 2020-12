Conforme a los criterios de Saber más

Las investigaciones contra el líder de Podemos Perú (PP) José Luna y la presunta organización criminal Los Gánsteres de la Política, a cargo de la fiscal de crimen organizado Sandra Castro, han dado un giro inesperado.

Según fuentes consultadas por El Comercio, semanas atrás se presentó ante el despacho de la fiscal el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Adolfo Castillo Meza y solicitó acogerse a la confesión sincera.

Desde entonces, la representante del Ministerio Público ha recogido la extensa declaración del exrepresentante del organismo electoral, quien empezó por reconocer diversos hechos que se le imputan.

Como se ha informado, según las investigaciones fiscales, Castillo Meza habría sido designado jefe de la ONPE con el apoyo de los miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila e Iván Noguera, luego de presuntas coordinaciones con José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú (PP).

Uno de los puntos más importantes para el caso es que Castillo Meza ha reconocido su participación en la presunta inscripción irregular de los planillones de PP durante su gestión ante la ONPE.

De acuerdo a la norma, la confesión sincera requiere que el investigado facilite información para el esclarecimiento de los hechos delictivos a cambio de la reducción de la posible pena.

“Él ha declarado bajo confesión sincera y viene aportando los documentos ante la fiscalía, viene documentando todo lo que refiere”, indicaron las fuentes.

-La versión de Castillo-

En mayo del 2018, un informe de Cuarto Poder dio cuenta de las primeras sospechas sobre la inscripción de PP y el ingreso del entonces personero legal a las oficinas de la ONPE fuera de horario para subsanar los planillones en diciembre del 2017.

Por aquel entonces, Castillo Meza indicó que no sabía cómo ello había ocurrido. Hoy, su versión es distinta y le ha dicho a la fiscal Castro que fue él quien facilitó el ingreso de los personeros del partido de José Luna.

La tesis de la fiscal Castro es que Luna, a través de sus empresas, habría entregado dinero a Aguila y Noguera a fin de que Castillo Meza pueda obtener el puntaje necesario para ser designado jefe de ONPE. Por ello, se alegó que este “sería el candidato patrocinado de José Luna Gálvez”.

“La designación de Castillo Meza como jefe de la ONPE se habría realizado de forma fraudulenta”, sostuvo la fiscalía cuando presentó el pedido de detención contra Luna Gálvez, Castillo Meza y otros a inicios de noviembre.





Los planillones originales de Podemos Peru se encuentran bajo custodia de la Fiscal Sandra Castro y la Policía.

Este diario también ha podido conocer que Castillo ha dado luces sobre la inscripción del Partido Morado, bajo el liderazgo de Julio Guzmán, en el 2016. Días atrás, el diario “Correo” informó sobre las versiones de un testigo en reserva.

Fuentes de este Diario indicaron que el exjefe de la ONPE ha declarado sobre referencias indirectas relacionadas a esa agrupación, por lo que la fiscal del caso evaluaría abrir una investigación preliminar para ampliar este extremo.

Castillo habría mostrado su disposición para ser confrontado con los investigados en el Caso Los Gánsteres de la Política.

-Fiscalía analiza datos-

Este Diario buscó la versión oficial de la fiscal Sandra Castro sobre los avances de su investigación. La representante del Ministerio Público explicó que, por estrategia, solo podía confirmar que una de las personas detenidas en el operativo que realizó por este caso ha decidido confesar los hechos y aportar información relevante para la investigación.

Agregó que las diligencias han avanzado y que no descarta abrir investigación por los nuevos hechos que este investigado ha informado.

“Uno de los investigados que fue detenido por el Caso Los Gánsteres de la Política ha indicado que no solamente hubo coordinaciones sobre planillones con firmas en blanco y firmas fantasmas en el caso de Podemos Perú, sino también que hubo algo similar con el Partido Morado”, indicó.

La fiscal Sandra Castro anunció que citará a declarar a Julio Guzmán en su momento tras versión de Adolfo Castillo Meza. (Foto: PCM)

Por ello, dijo a El Comercio que citará en su debido momento a Julio Guzmán para que declare y detalle los hechos que ocurrieron en el 2016 y le informe sobre los nombres de sus colaboradores que tuvieron acercamiento con personas del Jurado Nacional de Elecciones o de la ONPE, tal como lo denunció en su oportunidad ante los medios de prensa.

“Es algo que no puedo dejar pasar, es algo que me está comunicando un investigado que ha sido detenido en una organización criminal sobre todo lo que pasó con los partidos políticos, pues indica que no solo pasó con Podemos Por el Progreso del Perú; sino también con el partido del señor Julio Guzmán”, anotó.

La fiscal Castro no descartó que, en caso hayan elementos importantes tras la investigación, Guzmán pueda pasar a calidad de investigado.

En marzo del 2016, el JNE declaró fundada en doble instancia las tachas interpuestas contra Todos por el Perú por presuntas irregularidades en la designación interna del tribunal electoral que eligió a Julio Guzmán como candidato presidencial. Con ello quedaron fuera de carrera para las elecciones de ese año.

En julio del 2016, Guzmán denunció ante la prensa que personas vinculadas a los entes electorales se habían acercado hasta en tres oportunidades para solicitarle dinero a cambio de que el partido no quede fuera de carrera. Sin embargo, dijo que desconocía quiénes eran.

El kit electoral para buscar la inscripción del Partido Morado se adquirió en mayo del 2016. Su inscripción fue en 2018 ante la ONPE.

El Comercio trató de comunicarse con Castillo Meza, pero no respondió a sus teléfonos.

-Ya se investigó-

El abogado Mateo Castañeda, quien asume la defensa lega del líder de PP, José Luna, dijo desconocer las declaraciones de Castillo Meza, bajo la confesión sincera. Indicó que revisaría la carpeta para tener mayor detalle al respecto y por ello no podía pronunciarse sobre ese aspecto.

No obstante remarcó que la Fiscalía Anticorrupción ya archivó, en doble instancia, un caso sobre la inscripción del partido Podemos Perú y los ingresos que hubieron a la ONPE.

“La fiscalía anticorrupción ha investigado por más de dos años ese caso y ha llegado a la convicción de archivar el tema y la Cuarta Fiscalía Superior lo ha confirmado. De tal manera que ese caso ya fue investigado y archivado, eso le podría decir. Lo demás es especulativo”, anotó.

Agregó que su patrocinado, además viene siendo investigado en dos instancias por este hecho, puesto que la Fiscalía de la Nación ya tiene una investigación abierta contra Luna desde hace tiempo.

“Se le está investigando en la Fiscalía de la Nación y en el despacho de la doctora Sandra Castro y eso no es posible”, anotó.

Por ello, consideró que su patrocinado no debería estar siendo investigado por la primera instancia.

Rodolfo Pérez: “A nosotros no nos ha favorecido nadie, nuestra inscripción nos la hemos ganado con muchísimo trabajo”

Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, explicó a El Comercio que acudirán al Ministerio Público cuando sean citados a fin de colaborar con este o cualquier otro caso que necesite esclarecerse.

No obstante, precisó que la inscripción del Partido Morado demoró tres años desde que se compró el kit electoral hasta la presentación de los documentos ante la Onpe. Y luego, el trámite ante esta institución demoró un año más hasta que se expidió su resolución.

“El primer lote de firmas se presentó a fines de febrero del 2018, ese lote de firmas va a ONPE y se nos es regresado hasta en dos oportunidades, porque justamente habían casilleros en blancos”, dijo.

Explicó que a diferencia del caso de Podemos Perú donde se permitió el ingreso a las oficinas de ONPE para que subsanen ello, la exasesora legal de dicha institución, Susana Guerrero, confirmó que para en el caso del Partido Morado no se hizo ello.

“La señora Guerrero dijo que en el caso del Partido Morado esas firmas fueron devueltas y entonces allí vemos cómo hubo un tratamiento diferenciado de Podemos Perú con el Partido Morado”, remarcó.

Pérez también se pronunció sobre los cuestionamientos que se le hace al grupo político que representa donde se indica que sus planillones habrían “firmas con espacios en blancos”, lo cual dijo no pudo haber ocurrido ya que les devolvieron los planillones.

“Si nos devolvieron las firmas en dos oportunidades, entonces no es verdad lo que se señala; y de eso hay evidencia en las veces nos han devuelto las firmas”, anotó.

Por tanto, calificó de “falsas” las versiones que cuestionan su inscripción.

“Situaciones como esas sí nos molestan y nos indignan porque se dicen cosas sin ninguna corroboración de la información. Nosotros podemos declarar ante el Ministerio Público sin ninguna duda, pero un testigo puede decir muchas cosas y sobre todo si busca protegerse”, anotó.

Pérez afirmó que fueron precisamente las presuntas organizaciones Los Gánsteres de la Política y Los Cuellos Blancos del Puerto, los que buscaron sacar de carrera electoral al partido.

“A nosotros no nos ha favorecido nadie, nuestra inscripción nos la hemos ganado nosotros con muchísimo trabajo. Entonces, sí indigna que otros partidos, con influencias políticas que han presionado al Consejo Nacional del Consejo de la magistratura para poner a un jefe de ONPE afín a ellos y que hay evidencia que los ha favorecido, nos pongan en la misma situación”, sostuvo.

Por tanto, indicó que si hubieran sido favorecidos, el trámite de su partido político no habría demorado tanto, a diferencia de PP que subsanó toda su documentación en solo cuatro meses.

Sobre los cobros que le habrían querido realizar a Guzmán, indicó que se archivaron las investigaciones. Dijo que sobre ello, la fiscal Rocío Sánchez ha vuelto a tomar declaraciones y esperan que se esclarezca.

Días atrás, Julio Guzmán, indicó que acudirá a cualquier citación fiscal y agregó que “yo ya estoy acostumbrado a estar citado porque esto es político”.

Según reportó RPP, Guzmán explicó que en la política se sabe que se tiene que estar preparado para todo, “porque hay mafias, tenemos un grupo de golpistas, y porque el Partido Morado se ha mostrado consistente del lado de la lucha contra la corrupción”.

En una entrevista a Canal N, Guzmán se pronunció sobre una la judicialización de la política y sobre las denuncias en su contra que puedan ser tomadas en cuenta por la Fiscalía.

“Yo creo que la política no solo está judicializada; sino que está llena de todo. Yo ya estoy acostumbrado. El que se mete en política tiene que saber de que acá no importa lo que es verdad o no, lo que importa es lo que la gente crea; y si yo, miento y miento, algo quedará; eso decía (Joseph) Goebbels que era jefe de propaganda de Hitler”, dijo.

