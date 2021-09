El empresario hotelero Salvador Ricci Cortez admitió ante el Ministerio Público que entregó dádivas al ex juez supremo César Hinostroza, investigado por presuntamente ser cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, organización criminal que habría copado espacios en la administración de justicia.

El pacto entre Ricci e Hinostroza se fundó cuando el empresario requería que el juzgado del Callao a cargo de la administración judicial del Hotel María Angola conserve dicho régimen para seguir controlando el negocio.

“Con el señor [César] Hinostroza Pariachi conversé sobre mi problema judicial en el restaurante Al Asador [propiedad de Ricci], tuvimos unas cuatro o cinco cenas donde nunca pagó sus consumos. En ese contexto, quiero agregar que le solicité si me podría ayudar con mi proceso judicial en la Corte Superior de Justicia del Callao y el me respondió que iba a verlo; quiero precisar que él en ningún momento se negó a ayudarme con este tema”, relató Ricci Cortez al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, según informó Epicentro TV.

“Luego me enteré por las notificaciones judiciales del cambio de juez, la designación de la doctora Ana Zapata; luego, en una de las reuniones a las cuales he hecho referencia, César Hinostroza me comentó que ya había una nueva jueza en el juzgado donde se veía mi proceso, y que a él lo habían nombrado juez supremo”, agregó el empresario.

Además, acentuó ante el responsable de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos que la comunicación sobre la continuidad del proceso eran con César Hinostroza y el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos.

“Todos los contactos sobre mi proceso eran con César Hinostroza y Walter Ríos. Ellos decían que me iban ayudar y, bueno, finalmente aceptaron ayudarme, y por ello yo les daba esas cenas, invitaciones gratuitas a los eventos del Centro de Convenciones, el uso de las habitaciones gratuitas en el Hotel María Angola, las canastas navideñas y la caja de vino, esto último sólo a Ríos Montalvo, a su solicitud con motivo de su cumpleaños”, reveló.

En consecuencia a la declaración de Ricci Cortéz, la Corte Suprema de Justicia admitió este caso en las solicitudes de extradición de César Hinostroza desde España, donde se encuentra desde octubre del 2018 tras fugar luego que se difundan las CNM Audios.

