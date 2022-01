Conforme a los criterios de Saber más

El periodista Christopher Acosta dijo que espera que el juez Jesús Vega tenga “una posición razonable y serena” al momento de dictar sentencia sobre la querella por presunta difamación agravada que le interpuso el ex candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña, por la publicación del libro “Plata como cancha”. La lectura del fallo será mañana.

— Durante la primera vuelta de las elecciones generales del año pasado, César Acuña dijo que no iba a presentar una demanda en tu contra. Sin embargo, meses después lo hizo. ¿Por qué cree que hubo este cambio de opinión?

Bueno, yo creo que cuando se le consultó a Acuña sobre este tema, probablemente, él buscó una salida política favorable para él respecto a demandar o no a un periodista. Pero el país conoce bien el perfil de César Acuña respecto a las contradicciones recurrentes en las que cae entre sus declaraciones públicas y sus hechos. No es la primera vez que dice una cosa y hace exactamente lo contrario, lo ha hecho muchas veces y en temas más importantes que este como, por ejemplo, la censura a un ministro y la vacancia presidencial. No es algo que llame, necesariamente, la atención.

— Incluso, Acuña refirió, en RPP en marzo, que iba a permitir que el libro “Plata como cancha” circule, pero con otro nombre…

En la demanda que él nos interpuso en Indecopi pide literalmente que esta institución requise los libros de todos los puntos de venta a nivel nacional y que no se permita su difusión, y que tanto Jerónimo Pimentel [editor del libro] como yo seamos sancionados económicamente. Este es un proceso que ya le hemos ganado al señor Acuña, él asumía que tenía derechos de propiedad intelectual sobre la frase “plata como cancha”, ya Indecopi se ha pronunciado públicamente diciendo que no los tiene, que al señor Acuña no le asiste ningún derecho sobre este reclamo. Y ello ha permitido que el libro se llame como se llama y pese a eso la defensa del señor Acuña ha apelado la decisión, por lo cual entiendo que insisten en la no circulación del libro.

— ¿Cuáles son los fundamentos de la querella de Acuña? ¿Tienen sentido?

La demanda de Acuña por la cual solicita que yo sea condenado por difamación agravada y que junto con [la editorial] Penguin Random House le paguemos una reparación de S/100 millones, está basada principalmente en la selección que ha realizado su abogado, porque él asegura que no ha leído el libro, de 55 frases. Hay 55 frases que sus abogados aseguran que son difamatorias o agraviantes contra la imagen del señor Acuña. La gran mayoría de estas frases son declaraciones que terceras personas han dado sobre el señor Acuña y que han quedado registradas en documentos perfectamente verificables, hablo de declaraciones ante la fiscalía, expedientes judiciales, investigaciones en el Congreso e incluso declaraciones públicas que su entorno ha dado respecto a él en los medios de comunicación. Entonces, citar no es difamar. Si yo abro comillas y registro una frase, una opinión, un relato de una persona sobre el señor Acuña, y esa fuente está perfectamente identificada con nombre y apellido, ahí hablamos de una transcripción. Sin embargo, lo que intenta esta querella es transferirme la responsabilidad del contenido de estas declaraciones a mí, que como parte de la investigación del libro he recopilado.

Acuña demandó por difamación agravada al periodista Christopher Acosta, autor del libro "Plata como cancha", que revela datos sobre el imperio económico y político del líder de APP. (Foto: Juan Ponce | Archivo El Comercio)





— ¿Le sorprendió que el líder de Alianza para el Progreso haya solicitado una reparación de S/100 millones? ¿Qué tipo de mensaje está buscando dar a la prensa?

Mira, yo creo que alguien que te demanda por S/100 millones no persigue ningún sentido de justicia, alguien que te demanda por un monto de esa naturaleza, claramente lo que busca es otra cosa, que es meter miedo, que es enfrentar y enviar un mensaje no solo al periodista autor de este libro, que soy yo, sino al periodismo en general sobre lo que te puede pasar si te metes con él. El señor Acuña es un líder político nacional con claras intenciones de convertirse en presidente, con esta demanda intenta enviar el mensaje, en el sentido, “esto te puede pasar si tú osas publicar un libro o una investigación contra mí y mis intereses”. Y esto es lo que ha hecho durante toda su vida y su ascenso político, que el libro relata. Él no tiene ningún problema en agraviar personas, que de alguna manera considera que se interponen en su camino a la presidente o en su carrera política.

— Esta semana la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, destacó el fortalecimiento de políticas de transparencia y del canal Justicia TV. ¿Por qué las audiencias de esta demanda no han sido públicas? ¿Su defensa ha presentado alguna queja al respecto?

Esto nos llama mucho la atención, porque Roberto Pereira, que es mi abogado, en más de una oportunidad le ha enviado escritos al juez [Jesús Vega] solicitando que las audiencias sean públicas, que cualquier persona interesada en el tema pueda acceder, más ahora, porque en tiempos de virtualidad es tan sencillo compartir un enlace donde se transmita sin necesidad de medios tradicionales, a la audiencia […] Las dos veces que hemos hecho este pedido, el juez no ha aceptado. Espero que la audiencia del lunes, cuando se dará la lectura de sentencia haya por lo menos una publicidad amplia, toda vez que esto no se trata de un periodista, sino básicamente de la aceptación de un derecho que es el de la libertad de expresión.

— Acuña, a lo largo de este proceso ha tenido una serie de declaraciones, como que la demanda es para hacerse respetar. ¿Estas expresiones deberían ser tomadas en cuenta por el juez?

Yo creo que sí, mira, Acuña ha evitado constantemente referirse a este tema de manera amplia en entrevistas, siempre termina evadiendo, diciendo que son sus abogados los que deben responder por el asunto, lo cual me llama mucho la atención. La afectación de la dignidad y el honor es un derecho personalísimo, no es algo que tú puedas transferir o representar en otra persona. Entonces, yo creo que él debería siendo el personaje público que es, dar cuanta de los motivos de su demanda. El señor Acuña le dijo a El Comercio que la demanda era para “hacerse respetar” y creo que es una frase llena de significado, básicamente lo que está diciendo es que esta demanda busca que de alguna manera la gente se lo piense muy bien antes de meterse con él, yo no le encuentro otro significa a esa frase y creo que debe ser valorada por el juez, por supuesto.

— A través de un pronunciamiento, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha advertido que la sentencia que emitirá el juez Jesús Vega es “presumiblemente condenatoria”. ¿Qué significaría un fallo en ese sentido para la libertad de expresión?

A mí me resulta muy preocupante que haya esa posibilidad toda vez que recorta un derecho importantísimo, insisto no se trata solamente de mi caso, se trata del periodismo en general, del derecho que tenemos los periodistas de investigar los asuntos espinosos de los políticos que no están postulando a cualquier cargo, sino que quieren ser presidente del país. Hay jurisprudencia internacional suficiente que dice, por ejemplo, que el grado de intimidad o de reserva de asuntos privados de personas de la esfera pública, como los políticos, es muy reducido o es menor al que tiene una persona común y corriente, toda vez que hay un mayor interés de la población en conocer a fondo las historias de estos. Y sí, estamos frente a un caso que definitivamente va a marcar precedentes, porque mira, yo creo que, incluso, va a convertirse en una herramienta intimidatoria para editoriales que están pensando en publicar libros sobre políticos más adelante.

— ¿Si el fallo es condenatorio, su defensa apelará? ¿Tiene previsto llegar a instancias internacionales?

No quisiera ser tan negativo, pese a los primeros pronósticos que ha habido sobre el sentido de la sentencia, quiero pensar hasta el último minuto, hasta no conocer la sentencia, que el juez va a tener una posición razonable y serena sobre el asunto, y verá que aquí básicamente lo que hay es un periodista ejerciendo su derecho a investigar a un político. Cunado conozcamos el sentido de la sentencia por supuesto que la vamos a evaluar y utilizar todas las herramientas que la justicia nos provee para encontrar una solución.

Y, además, creo que hay otra frase que no dice Acuña, pero sí su abogado [Omar Toledo] que debería ser evaluada también dentro del proceso. El abogado ha dicho que, si pido disculpas, evaluarían retirar la demanda, lo cual también revela el verdadero sentido de esta querella que es la de doblegar, cambiar la voluntad de una persona respecto a lo que ha trabajado e investigado, a favor de su defendido en este caso.

— Si el fallo es absolutorio, ¿cree que Acuña dejará ahí las cosas o buscará ir a la segunda instancia y después a la Corte Suprema con tal de prolongar el proceso?

Mira, ahí no quisiera hacer un pronóstico, no sé cómo vaya a actuar la defensa de Acuña o lo que vaya a decidir en un escenario u otro, lo que sí te puedo decir es que obtenga una sentencia absolutoria o condenatoria, yo voy a seguir investigando al señor César Acuña. Para mí, este proceso no va a conseguir intimidar mi labor periodística. Yo voy a seguir investigando a César Acuña como lo vengo haciendo con políticos de diferentes partidos y colores, eso es lo que hace el periodismo y lo vengo haciendo hace año. Esta es la primera vez que un político o alguien con tanto poder me ha demandado y so dice mucho, porque tengo algunos años dedicándome al periodismo de investigación.

— Acuña, en sus redes indica que respeta la libertad de prensa y de expresión, pero sus acciones son totalmente diferentes. ¿Qué se puede interpretar?

Como lo hablamos al inicio de esta entrevista, una cosa es lo que dice Acuña y otra cosa es lo que hace y esas contradicciones entre su discurso público y los hechos está por demás documentado también en el libro. Mira tú que de alguna manera me siento parte del libro, o uno de los personajes de mi propio libro al sentirme ahora al otro lado del mostrador, en haberme convertido en una de las personas a las que Acuña atropella con su poder y fortuna. Pero insisto en lo que dije hace un momento, yo voy a seguir investigando a César Acuña, esto de ninguna manera va a tener un efecto intimidatorio, así que si él piensa que va a parar mi trabajo periodístico o el de varios colegas que se dedican a la investigación, está cometiendo un error. Finalmente, él va a tener junto a sus abogados que evaluar si es que esta demanda independientemente del fallo que consiga, le significa o no “un buen negocio”, la gente sabe cuando una persona hace un abuso del poder, de su poder político y económico contra alguien que simplemente ha hecho su trabajo y en mi caso mi trabajo es investigar.