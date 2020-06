La Comisión de Constitución del Congreso debatirá la próxima semana, en sesiones diferentes, los predictámenes referidos al derecho al voto de los peruanos en el extranjero y la inmunidad parlamentaria. Así lo informó su presidente, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), quien indicó que existe conceso en el primer punto.

Chehade detalló que la iniciativa para restituir el derecho al sufragio de los peruanos que residen en el extranjero- que fue eliminado por un error de la Comisión de Constitución del Parlamento disuelto, liderada por Rosa Bartra- tiene el respaldo de la mayoría de las bancadas, aunque precisó que existen puntos por definir sobre la creación de un distrito electoral.

El parlamentario de APP indicó que el dictamen proponga que se aumenten un par de escaños para que los peruanos en el extranjero tengan representación.

Sobre la inmunidad parlamentaria, Chehade indicó que solamente la bancada de Fuerza Popular se opone a realizar cambios. “Ellos quieren que se quede como está”, remarcó.

Afirmó que su despacho está coordinando con las bancadas, a fin de que el predictamen recoja la posición de la mayoría.

Las bancadas de Frepap, Somos Perú, Podemos Perú y APP han presentado diferentes proyectos para eliminar la inmunidad parlamentaria en su totalidad, mientras que Acción Popular plantea que el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia (JNJ) procesen los pedidos de levantamiento de esta prerrogativa.

Unión por el Perú, la agrupación que representa a Antauro Humala, condenado por el ‘andahuaylazo’, en el Parlamento no solo ha propuesto que se elimine la inmunidad de los congresistas, sino de otras altas autoridades del Estado.

Fuentes de El Comercio señalaron que es probable que el predictamen proponga la eliminación total de la inmunidad parlamentaria.

El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, indicó que su bancada aún no tiene una posición oficial sobre este tema. Agregó que esperarán a recibir el predictamen propuesto por la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución.

“A título personal, considero que se tiene que mejorar el mecanismo para levantar la inmunidad, este tema no es blanco o negro, se tiene que ser mucho más responsable. Nosotros no actuamos pensando en la campaña, nuestro argumento no puede ser demagógico, en el sentido, de decir que proponemos eliminar la inmunidad porque lo ofrecimos en campaña” , subrayó.

La Comisión de Constitución sesiona de manera virtual a raíz de la pandemia por el coronavirus. (Foto: Congreso)

Citarán a los presidentes de los partidos

El presidente de la Comisión de Constitución también informó que en las próximas semanas se citará a los presidentes o a los secretarios generales de los partidos políticos que están representados en el Congreso así como de las agrupaciones tradicionales, como el Apra y PPC, a fin de que den sus puntos de vista sobre la modalidad de las internas de cara al 2021.

Chehade Moya dijo que la mayoría de bancadas está a favor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organice las elecciones internas de los partidos, pero precisó que existen discrepancias sobre si el formato debe ser un militante, un voto y, a través, de sufragio electrónico.

Más información

El Congreso disuelto aprobó mantener la prerrogativa de levantamiento del fuero dentro del Parlamento, pero estableció un plazo de 45 días hábiles. “Solo si el Congreso no resuelve la solicitud de levantamiento de inmunidad dentro del plazo estipulado, la Corte Suprema podrá presentarla ante el Tribunal Constitucional para que este la resuelva”.

Esta iniciativa, al no contar con una segunda votación durante la administración de Pedro Olaechea, pasó al archivo cuando se instaló la presente legislatura.