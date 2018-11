Comisión de Ética abre investigación a Moisés Mamani

La Comisión de Ética decidió investigar al congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular), acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una trabajadora de la aerolínea Latam.

En la sesión primero se discutió si se abría una indagación preliminar contra el parlamentario fujimorista por el caso. La apertura de esta se aprobó por unanimidad.

Luego, la presidenta del grupo, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), propuso que se votará la apertura de una investigación a Mamani, ya que se cumplían los requisitos de los incisos A y B del artículo 28 del reglamento de la comisión, sobre la calificación de la denuncia. El planteamiento de Sánchez también se aprobó por unanimidad.

En la sesión de esta tarde de la comisión, se le dio la palabra a Mamani a fin de que haga sus descargos. Lo hizo antes de que se realizaran las votaciones.

El legislador negó una vez más haber realizado algún tocamiento a la tripulante y afirmó que tiene testigos que pueden corroborar que estuvo mal de salud momentos previos a abordar el avión.

Al salir de dicho grupo de trabajo, Mamani señaló que existe una "venganza política" en su contra por los nexos que, según el parlamentario, tendría Latam Perú con Kuntur Wasi, la cual habría sido afectada con la salida del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Me parece que esto es una venganza política, como han visto. En el momento oportuno, se indagará ¿no? Kuntur Wasi era una empresa relacionada [sic] ¿Por qué Latam pidió cambio de versión al médico [del aeropuerto en Puno]? ¿Qué interés tiene?", se preguntó.

Lamentó, en esa línea, que su bancada lo haya suspendido sin escuchar su versión de los hechos.

"Creo que mi bancada tiene que escuchar mi informe de descargo, ellos se han adelantado, sin saber. No siento que me han abandonado, sino que me han juzgado antes", indicó



Moisés Mamani fue conminado a desembarcar de un avión de Latam Perú la semana pasada. Posteriormente, una tripulante denunció presuntos tocamientos indebidos de parte del congresista, por los cuales habría sido retirado de la aeronave. Estos hechos quedaron registrados en la comisaría del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Tras conocerse esta información, la bancada de Fuerza Popular decidió suspender temporalmente a Mamani mientras duren las investigaciones en su contra.