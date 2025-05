Congresistas de diferentes bancadas cuestionaron la iniciativa que podría habilitar a los parlamentarios a hacer proselitismo político en temporada electoral, a pesar que colegas de sus respectivas bancadas han respaldado la propuesta.

Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, calificó esta práctica, no como un “financiamiento a campañas” con recursos públicos, sino un “aprovechamiento” de dinero y tiempo que los legisladores deberían usar para atender a la población.

“No es correcto y puede ser utilizado para darle formas hasta no lícitas”, señaló a Canal N este miércoles, para luego mencionar que si los parlamentarios quieren usar su semana de representación para hacer campaña, deben pedir licencia y no cobrar los fondos para las actividades de representación.

“Yo opino que no es ético utilizar un espacio que está dedicado a trabajar por la comunidad, a recibir las denuncias y requerimientos de la población para que nosotros vengamos a trabajar y utilizar ese tiempo en beneficio personal”, comentó Echaíz.

El Comercio informó que parlamentarios de diez bancadas presentaron un proyecto de ley para modificar el Reglamento del Congreso y precisar que pueden promover sus posturas ideológicas y partidarias sin que esto se considere como un infracción contra la neutralidad electoral.

El texto propone incorporar el artículo 25-A en el Reglamento del Congreso para que señale expresamente: “Los congresistas en ejercicio de su función de representación política pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad”.

Este proyecto fue presentado por el despacho de Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, y cuenta con firmas de miembros de su bancada fujimorista así como de Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Somos Perú, Avanza País, Bancada Socialista y Honor y Democracia.

Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, dijo que si bien tiene colegas de bancada respaldando la propuesta, ella está en contra.

“No, definitivamente no, yo creo que el dinero del pueblo es sagrado y no se puede usar para un servicio personal ni partidario. No es ético, me parece”, aseveró.

Según Jáuregui, se debería diferenciar entre hablar de temas políticos y hacer campaña. “Si estuvieran haciendo este tipo de política, está pésimo. Una cosa es hablar de política y otra cosa es hacer campaña que eso sí no se debe permitir a nadie porque es una norma, eso está establecido”, destacó.