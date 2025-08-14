La bancada de Renovación Popular inició la recolección de firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, en aplicación del artículo 131 de la Constitución y de los artículos 68 literal b) y 83 del Reglamento del Congreso.

El documento plantea cinco cuestionamientos centrales, entre ellos presuntas irregularidades en la adjudicación de la carretera Boca del Río – Tacna, problemas en la puesta en funcionamiento del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el colapso del puente en el km 75 de la Panamericana Norte y un procedimiento sancionador contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por la obra de la Vía Expresa Sur.

Uno de los puntos más destacados en la moción es la supuesta “actitud obstruccionista” del MTC frente al proyecto del tren Lima–Chosica. El texto señala que, pese a que la Municipalidad Metropolitana de Lima gestionó la donación de material ferroviario desde Estados Unidos para el desarrollo del proyecto, el ministerio estableció “un plazo de 39 meses para el inicio de operaciones del tren”, lo que carecería de “sustento técnico”.

El tema ha derivado en un enfrentamiento público entre el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el ministro Sandoval. El burgomaestre cuestionó que el titular del MTC haya anunciado que el tren Lima–Chosica no operará este año y advirtió que esa decisión afectará a la población de Lima Este.

En una carta enviada a la presidenta Dina Boluarte, señaló que Sandoval “no solo ha evidenciado desconocimiento en la materia, sino también una falta de voluntad política para sacar adelante este servicio público con los trenes donados recientemente, así como escasa sensibilidad social hacia los ciudadanos más vulnerables”.

De aprobarse la moción, el ministro César Sandoval deberá acudir al Pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio y explicar las decisiones cuestionadas por la bancada.