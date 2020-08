La legisladora Rosario Paredes (Arequipa), investigada en la Fiscalía por el recorte de sueldo a una extrabajadora de su despacho, tiene formas poco regulares en lo que respecta a la contratación de su personal. La excandidata Beatriz Mejía aseguró que viene realizando proyectos de ley para la parlamentaria arequipeña de manera externa.

Este Diario accedió a un requerimiento de la congresista Paredes a Oficialía Mayor, el pasado 5 de junio, para la contratación de Beatriz Mejía como asesora principal de su despacho. Sin embargo, la misma abogada Mejía refirió que hasta la fecha -90 días después- aún no ha firmado contrato con el Congreso.

“Me han perseguido para que presente los documentos. Le tuve que pedir a mi hijo que nos pase, porque yo no tengo tiempo de escanear documentos. Lo que mandó mi hijo, me dijeron que tenía que presentarlo con otras fechas, no sé, cosas que a mí no me gustan. Pero he venido colaborando con la congresista antes de junio” , afirmó Beatriz Mejía al ser consultada por El Comercio.

Oficio que remite la legisladora Rosario Paredes solicitando la contratación de la abogada Beatriz Mejía. Por razones de seguridad y protección de datos personales, se ha tapado el número de cuenta bancaria y número telefónico de la abogada.

Beatriz Mejía, quien asegura que colabora con la congresista Paredes desde antes de que esta última solicite formalmente su contratación, postuló en las elecciones congresales extraordinarias como cabeza de lista de Lima por Avanza País. Obtuvo 45,610, pero su partido no pasó la valla electoral. Este es su tercer intento fallido, pues también postuló en el 2000 y 2001, ambos procesos con Somos Perú, pero no alcanzó una curul.

“Hasta este momento yo vengo colaborando con la congresista de modo ad honorem y le he hecho varios proyectos de ley, cosa que yo hago siempre, pero, hasta el momento, no tengo ningún contrato firmado por el Congreso” , explicó Mejía respecto a las labores externas que realiza para la legisladora arequipeña. Cuando le preguntamos si podía especificarnos uno de los proyectos que realizó, se negó a brindar más información porque se trata de “un tema reservado”.

Estos son los 10 proyectos de ley de autoría de la legisladora Rosario Paredes, presentados hasta la fecha:

Proyectos de ley presentados por la legisladora Rosario Paredes Fecha de presentación Marco normativo para que la Contraloría ejecute el control concurrente. 31 de marzo Modificación del Decreto Legislativo 1428, el cual desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas. 12 de mayo Establece obligación de medidas sanitarias como prevención de propagación del COVID-19 en los establecimientos comerciales y centros de abastos. 12 de mayo Reducción temporal de las pensiones por servicios educativos prestados a distancia. 15 de mayo Creación de una autoridad autónoma para la titulación de tierras. 15 de mayo Reforma constitucional sobre el abuso de la libre competencia para evitar especulación y acaparamiento. 21 de mayo Rol de los gobiernos os locales en situaciones de emergencia. 10 de junio Diversificación de la inversión del canon regional con fines de acceso a la educación superior. 25 de junio Modificación de diversos artículos del Decreto Legislativo 1350, sobre migraciones. 25 de junio Habilitación del bachillerato automático para estudiantes universitarios durante el 2020-2021. 26 de junio

Según Mejía, la práctica de realizar proyectos de ley ad honorem viene desde periodos anteriores. “Yo he estado trabajando con ella [Rosario Paredes], pero lo largo de mi vida profesional he colaborado ad honorem con un montón de congresistas. Mucha gente creía que yo era asesora formal de Anel Towsend y nunca lo fui. Hacía todo el trabajo legal de su oficina, pero lo hacía ad honorem, por amor al Perú”, añadió la abogada, que ha sido directora del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial y directora de la Academia de la Magistratura.

En los últimos años, Mejía Mori se posicionó como activista del movimiento Con Mis Hijos No te Metas y se ha expresado en contra de la denominada “ideología de género” .

También se ha desempeñado como representante legal del colectivo Padres en Acción, que formuló una demanda de acción popular —finalmente declarada infundada por la Corte Suprema— contra el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación.

También es columnista del diario Expreso. En una reciente publicación cuestionó que la decisión de la Comisión de Salud del Congreso, que desistió de la invitación que había realizado al presunto investigador Andreas Kalcker, promotor del CDS o dióxido de cloro, un producto que promociona como la primera cura de la Covid-19, a pesar de que ha sido calificado como fraudulento por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), el organismo de referencia mundial en el rubro de medicinas.

“El congresista Merino López afirma que canceló la reunión porque la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos USA) y la FTC (Comisión Federal de Comercio USA) han encendido las alertas respecto al uso de estas sustancias que han denominado fraudulentas, sin informarse que esas organizaciones están cooptadas por la red genocida mundial; que el Parlamento boliviano ya lo ha legalizado y que en todo el mundo se viene usando con éxito en el combate del coronavirus, puesto que en horas los infectados superan los síntomas y arrojan en los exámenes cero infección”, dice la columna escrita por la abogada Beatriz Mejía.

Este Diario intentó comunicarse con la legisladora Rosario Paredes, pero su celular se mantenía apagado hasta el cierre de este informe. Solicitamos una respuesta sobre el proceso de contratación de la abogada Mejía, a través de la asesora de prensa de Paredes, pero tampoco recibimos respuesta.

La legisladora Paredes actualmente se encuentra separada de la bancada Acción Popular, mientras duran las investigaciones en su contra. La Fiscalía de la Nación y la Comisión de Ética Parlamentaria la investigan después de que este Diario revelara que, en una llamada telefónica, la parlamentaria admitió ante su exempleada, Milagritos Chacón, que le hizo depositar la mitad de su sueldo a terceras personas.

