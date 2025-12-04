El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), adelantó que el pleno del Parlamento debatiría esta tarde el dictamen de la Comisión de Energía y Minas para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Hay 30 mil mineros que están vigentes en el Reinfo y no se pueden quedar en el aire. No hay manera de no ampliarlo”, puntualizó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Rospigliosi enfatizó que uno de los puntos claves con los que coincide es que el plazo de prórroga disminuya de dos a un año, como lo propone el Gobierno. “Particularmente me parece muy bien”, expresó.

Además, señaló que “los 50 mil excluidos en el gobierno anterior no deben volver y eso está planteado en el texto enviado por el Ejecutivo” .

#EnVivo



Fernando Rospigliosi: Hay 30 mil mineros que están vigentes en el REINFO y que no se pueden quedar en el aire simplemente, no hay manera de no ampliar



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/ssnKFvYxvZ — Canal N (@canalN_) December 4, 2025

“Hay que ponerse de acuerdo y ojalá podamos llegar a la tarde con una ley de consenso” , comentó al explicar que el Gobierno ya remitió su propuesta sobre este tema, precisando que la ampliación solo debía ser hasta el 31 de diciembre del 2026 y no del 2027 como aprobó la Comisión de Energía y Minas.

"Hay puntos que me parecen importantes: los 50 mil que fueron excluidos en el gobierno anterior no deben volver. Eso está planteado en la comunicación que ha enviado el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Energía y Minas", señaló el presidente encargado del… pic.twitter.com/zBoLFuItz1 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 4, 2025

“El gobierno acaba de enviar una comunicación al Congreso. Básicamente, disminuir de dos a un año la ampliación del Reinfo, particularmente me parece muy bien, (...) y los 50 mil excluidos no deben volver y eso está planteado en la comunicación” , aseveró.

De otro lado, responsabilizó a las bancadas de izquierda cuando tuvo que dar explicaciones sobre por qué no se lograron los votos en el pleno para inhabilitar a Pedro Castillo y Betssy Chávez por el golpe de Estado de diciembre del 2022.

En declaraciones a la prensa, señaló que el pleno sí logró inhabilitar a Delia Espinoza por diez años de la función pública, pero que no alcanzaron los votos para actuar de la misma manera en el caso de los golpistas.

“No se alcanzaron los votos necesarios. Hubo un apoyo que tuvieron estas personas de básicamente las izquierdas que están acá en el Congreso que no consideraron el enorme daño que había hecho este individuo y Betssy Chávez a la democracia al intentar un golpe”, comentó.

La propuesta para inhabilitar a Castillo reunió 44 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones. En el caso de Betssy Chávez, se lograron 54 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones. Finalmente, la propuesta para inhabilitar a Willy Huerta obtuvo 44 votos a favor, 30 en contra y siete abstenciones. Para ser aprobadas, cada una necesitaba al menos 68 votos.

El rechazo a sus inhabilitaciones se produce una semana después de que el Poder Judicial los condenara en primera instancia a 11 años y cinco meses de prisión, además de imponerles dos años de inhabilitación, por el delito de conspiración para la rebelión.

“Hay personas que siguen sin respetar la democracia que hubieran querido que ese golpe de Estado se concretara y se instaurara una dictadura chavista que por suerte no ocurrió. El Congreso y las Fuerzas Armadas actuaron a tiempo e impidieron que se ejecute el golpe”, cuestionó Rospigliosi.