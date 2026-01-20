El presidente de la República, José Jerí, solicitó por escrito al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, ser citado para brindar sus declaraciones oficiales este miércoles 21 de enero para declarar sobre sus reuniones no registradas en la agenda oficial con el empresario chino Zhihua Yang.

A través de un oficio remitido este 20 de enero, el jefe de Estado expresó su voluntad de asistir a una sesión extraordinaria programada para este miércoles 21 de enero. En el documento, Jerí manifestó su disposición para ofrecer las “declaraciones y aclaraciones que correspondan” para el adecuado esclarecimiento de los hechos.

Los cuestionamientos contra el mandatario se intensificaron tras revelarse encuentros con Yang los días 26 de diciembre en un restaurante del distrito de San Borja y el 6 de enero en un establecimiento comercial en el Cercado de Lima. Ninguna de estas citas fue consignada en el registro oficial de actividades de la Presidencia de la República.

La solicitud de Jerí coincide con la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

El presidente reconoció previamente haber actuado de forma errada al sostener estas reuniones fuera de la sede del Ejecutivo, aunque descartó haber planificado negocios ilícitos. Según su versión, los encuentros tuvieron como fin coordinar festejos por el día de la amistad entre China y Perú y otras actividades culturales.

La pedido de presentación del mandatario ante la Comisión de Fiscalización ocurre en un contexto en el que diversas bancadas han solicitado su renuncia o planteado su respaldo a la posibilidad de que sea removido del cargo a través de mociones de censura o de vacancia presidencial.