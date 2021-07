Conforme a los criterios de Saber más

El parlamentario Luis Valdez (APP) espera que el fiscal de la Nación encargado, Pablo Sánchez, y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, acudan hoy al Congreso para buscar “un entendimiento entre poderes y órganos autónomos”.

— La fiscalía investigará a los congresistas que desconocieron la orden del Poder Judicial de suspender la elección de magistrados del TC. Usted fue uno de ellos.

No hemos sido notificados de ninguna medida, resolución o mandato. Mañana [lunes 12] le preguntaremos al fiscal de la Nación cuál es el fundamento para iniciarnos un proceso o una investigación que a todas luces transgrede algunas normas de la Constitución.

— ¿Cuáles?

El artículo 93 establece la inviolabilidad parlamentaria en sus votos y opiniones. Los congresistas actuamos a partir de ellos. Nos genera preocupación [el anuncio de la fiscalía]

— Así como desconocieron la orden judicial, ¿lo harán con la investigación fiscal?

Su pregunta parte de un error al decir que desconocemos un mandato judicial. No existe ninguno en contra de los congresistas. Primero, no somos parte de ningún proceso que restringe nuestras facultades. Segundo, no fuimos notificados. La resolución no llegó a las manos de los congresistas.

— ¿En la Junta de Portavoces de este lunes se tomará algún acuerdo ante el anuncio de la fiscalía?

Los voceros lo discutirán. Mediante los votos se tomará alguna decisión. La forma que tenemos los congresistas de cumplir con nuestra función constitucional es a través del debate y de los votos. Eso no puede estar sujeto a ningún tipo de restricción.

— La Comisión de Constitución citó a Pablo Sánchez y Elvia Barrios para este lunes. ¿Confirman su asistencia?

Aún no. Pero supongo y espero que confirmen y que esto sea un punto de inicio para un entendimiento entre poderes y órganos del Estado constitucionalmente autónomos. Muchas cosas se han dicho, pero los conflictos se solucionan conversando y conociendo las razones y motivaciones. Eso es lo más responsable y serio que puede suceder.

— Entre esas “muchas cosas”, usted aseguró que Barrios tuvo una participación directa contra el proceso de selección de magistrados...

No repetiré lo dicho ni entraré en esa polémica. Ya manifesté en su momento cómo se han dado los hechos. No entraré en mayor controversia con ningún órgano del Estado ni ninguna autoridad.

—¿Pero qué pruebas tiene para demostrarlo? Barrios salió a desmentirlo.

No voy a entrar nuevamente en esa confrontación. No nos hace bien. Ya dije lo que tenía que decir y punto. Ahora tratemos de encontrar la solución a problemas que, para nosotros, han sido generados por algunas posiciones, por lo menos, preocupantes.

— ¿Qué tendrían que responder Sánchez y Barrios ante la Comisión de Constitución?

La fiscalía debe informar al Congreso si existe este inicio de investigación contra los señores parlamentarios y bajo qué fundamento constitucional y legal. No hemos sido notificados ni emplazados ni requeridos. Con la presidenta del Poder Judicial esperamos hallar un punto de encuentro y convergencia de posiciones sobre los límites de los poderes del Estado, tanto el Legislativo, el Ejecutivo como el Poder Judicial. Creemos en el respeto de las instituciones, la ley y la Constitución, y siempre seremos respetuosos de los fueros del Estado.

— ¿El Congreso insistirá en los próximos días con la elección de nuevos magistrados del TC?

El presidente de la comisión especial de selección [Rolando Ruiz] solicitó un cuarto intermedio. Estamos a la expectativa de que ese cuarto intermedio se levante, y allí tomaremos una decisión.

— ¿Usted considera que debe continuar el proceso?

No daré mi opinión porque hoy estamos en medio de una controversia por este hecho. Vamos a esperar. Para nosotros, como congresistas, es importante escuchar a la presidenta del Poder Judicial y al fiscal encargado, que nos merecen todo el respeto.

— Los congresistas argumentan que tienen facultades constitucionales para elegir a los nuevos miembros del TC. ¿También tienen legitimidad para hacerlo?

Tenemos la competencia legal y por ello la legitimidad institucional y moral. No sé quién ha inventado este término de legitimidad. A veces hay posiciones trasnochadas que vierten ese tipo de términos para confundir. No sé a qué le llaman legitimidad. La ley te da legitimidad. Las licencias y facultades te dan legitimidad.

— La legitimidad que da un proceso de selección transparente. Pero los puntajes que se le asignaron a los candidatos al TC no fueron publicados a detalle, como ordena la misma ley. Además, la motivación de los puntajes que dio cada congresista se conoció recién cuando muchas voces empezaron a reclamar.

Decir que eso es falta de transparencia no es correcto. El proceso de selección fue transparente. Tanto que ningún aspirante al TC se ha opuesto o ha manifestado su disconformidad. Si hay alguien que ha podido verse afectado por la falta de transparencia del proceso, son los candidatos. Pero no hay quejas al respecto. El proceso ha sido público, incluso las entrevistas, sobre las que hubo críticas de la prensa por las preguntas. Hablar de transparencia ante ello, no le veo mayor fundamento.

El reglamento, para aquellos que lo hemos leído, establece que la evaluación y la motivación de la calificación se le entrega al presidente [de la comisión especial]. Y hasta donde tengo entendido, el presidente recibió oportunamente esas motivaciones. Por otro lado, ningún candidato ni persona que es parte del proceso ha objetado ello. Creo que se debería, en todo caso, analizar los fundamentos y razones por las que una magistrada emite un fallo que está ingresando a la esencia del Parlamento. Por supuesto que podemos ser objeto de control, pero en procesos regulares que correspondan. [...] La acción de amparo no es un proceso idónea para controlar la actividad parlamentaria, mucho menos el sometimiento de sus votos y decisiones.

—Aquí tengo el reglamento. El artículo 37 dice: “Los resultados finales de las entrevistas personales son publicados de manera detallada en la página web”. Eso no ocurrió en su momento.

Cualquier tipo de omisión que hubo, que no haya generado afectación a ningún aspirante, ha podido ser corregida sin que eso signifique una causal de nulidad. Cuando se eligió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también se estableció que todo es público, pero si vas a la plataforma y verificas, verás que lo único que se publicó fueron los resultados finales, no las motivaciones. Eso no quiere decir que porque uno lo hizo mal, el otro también, sino que no es causal de nulidad del proceso.

VIDEO RECOMENDADO:

Salinas: Como vocero de AP, garantizo proceso de selección de magistrados al Tribunal Constitucional