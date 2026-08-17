La semana de representación de la Cámara de Diputados para el mes de agosto, la primera del Congreso bicameral, será del 24 al 28, según lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión realizada el pasado 11 de este mes.

Esto se llevará a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso f) del artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados, según el documento enviado por el oficial mayor de esa instancia, Hugo Rovira.

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Además, las Juntas de Portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán este martes 18 de agosto, a las 10:00 horas, en la Sala Bolognesi y en la Sala Basadre, respectivamente, para abordar el cuadro nominativo de los integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, así como de la Comisión Permanente, para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

De acuerdo con la agenda de cada cámara, uno de los principales puntos será la evaluación del cuadro nominativo de los integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República para el periodo 2026-2027.

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Asimismo, se abordará el cuadro nominativo de los integrantes de la Comisión Permanente para el periodo 2026-2027, órgano que cumple funciones durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados.

Sobre este órgano, el artículo 86 del Reglamento del Congreso establece que la Comisión Permanente está conformada por igual número de senadores y diputados, elegidos por sus respectivas cámaras, y que no se designan suplentes.

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Asimismo, la integran, en su condición de miembros natos, los integrantes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.