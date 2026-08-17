La semana de representación de la Cámara de Diputados será del 24 al 28 de agosto. (Foto: Congreso)
La semana de representación de la Cámara de Diputados será del 24 al 28 de agosto. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La semana de representación de la Cámara de Diputados para el mes de agosto, la primera del Congreso bicameral, será del 24 al 28, según lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión realizada el pasado 11 de este mes.

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