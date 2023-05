La congresista de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano indicó que “no le haría caso” al informe final que este miércoles, 3 de mayo, emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas sociales contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, ocurridas en el país entre los meses de diciembre de 2022 y febrero de 2023.

El informe del organismo internacional concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales desarrolladas en el Perú, y que de acuerdo con la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, “se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” contra los manifestantes.

“La corte interamericana es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países. Eso es la corte interamericana para mí y pido disculpas por adelantado. Yo no esperaba ningún informe que le diera al Perú algún nivel de duda por lo menos. Sabía perfectamente que este iba a ser el informe, así que no me asombra”, declaró Moyano a periodistas en el Congreso.

“Se supone (que los miembros de la CIDH) ha venido (al Perú), han escuchado al Congreso, a la Fiscalía, al Ejecutivo, han ido a todos los poderes y se supone que también han escuchado a organizaciones que no sabemos cuáles son. La pregunta siempre fue con quién dialogas, quién es el dirigente, quién es el líder”, añadió.

Finalmente, Martha Moyano consideró que el Perú “ha demostrado al mundo que se defiende solo, que hace sus cosas democráticamente y que va a defender la institucionalidad democrática; con errores, claro que sí; con excesos, también, pero es el Perú el que nos sancionamos”.