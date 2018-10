Miguel Torres sobre ley que beneficia a Fujimori: No se ha hecho nada ilegal Congresista de Fuerza Popular aseguró que ley aprobada en el Parlamento no es ilegal y no se ha transgredido el reglamento

Miguel Torres defendió ley aprobada que beneficia directamente al ex presidente Alberto Fujimori. (Foto: Agencia Andina) Miguel Torres defendió ley aprobada que beneficia directamente al expresidente Alberto Fujimori. (Foto: Agencia Andina)