La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow presentó un proyecto de ley que plantea eliminar el financiamiento público directo e indirecto otorgado a las organizaciones políticas.

A través de sus redes sociales, Yarrow sostuvo que los recursos del Estado deben estar destinados prioritariamente a atender las necesidades de la población, como salud, educación, seguridad y servicios básicos.

“ ¡El dinero de los peruanos debe estar al servicio de los peruanos, no de los partidos políticos! ”, afirmó la parlamentaria.

🚨¡EL DINERO DE LOS PERUANOS DEBE ESTAR AL SERVICIO DE LOS PERUANOS, NO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS!



📃He presentado un proyecto de ley para eliminar el financiamiento público directo e indirecto a las organizaciones políticas. Salud, educación, seguridad y servicios básicos… pic.twitter.com/OLjCYkz9aY — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) September 1, 2026

La iniciativa busca modificar la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con el objetivo de que los recursos públicos sean destinados prioritariamente al financiamiento de servicios públicos esenciales.

Según el documento presentado, también busca fortalecer la eficiencia, transparencia y sostenibilidad del gasto público.

Entre las finalidades del proyecto se encuentran optimizar el uso de los recursos estatales, priorizar el financiamiento de servicios públicos esenciales y reducir los riesgos de conflictos de interés y cuestionamientos vinculados al uso de fondos públicos destinados a organizaciones políticas.

“¡Basta del mal uso de los recursos públicos!”, remarcó Yarrow al anunciar la propuesta.