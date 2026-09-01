Norma Yarrow, congresista de Renovación Popular. (Foto: Congreso)
Norma Yarrow, congresista de Renovación Popular. (Foto: Congreso)
/ cesar cox
Por Redacción EC

La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow presentó un proyecto de ley que plantea eliminar el financiamiento público directo e indirecto otorgado a las organizaciones políticas.

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