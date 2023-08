El Tribunal Constitucional (TC) evaluó la mañana de este miércoles en una audiencia pública la demanda de inconstitucionalidad que promovieron un grupo de ciudadanos contra la reforma que estableció la prohibición para que un congresista pueda ser reelegido de manera inmediata.

La audiencia que comenzó a las 9 a.m. aproximadamente comenzó evaluando la demanda iniciada por Jorge Lazarte Molina en representación de más de 5 mil ciudadanos contra el Poder Legislativo, específicamente contra la ley de reforma constitucional 30906.

Esta iniciativa, aprobada en el 2018 a través de un referéndum, prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios al ingresar la restricción en el artículo 90 de la Constitución.

Aníbal Quiroga, quien participó como abogado de los demandantes, enfocó sus principales críticas contra el expresidente Martín Vizcarra, de quien asegura que asumió la posición política de promover la prohibición a la reelección congresal para atender un descontento popular.

Según su postura, la no reelección inmediata ha traído dos congresos, el anterior y el actual, “populistas” con personas improvisadas. “Terminaron siendo pasto de dos tipos de funcionarios: antiguos que copan a los parlamentarios nuevos, y los exparlamentarios que terminan siendo asesores de los nuevos”, aseguró.

“No cabe duda que la prohibición a la reelección parlamentaria fue un castigo impuesto por el señor Vizcarra en su manera tan singular de ver la política peruana. Promovió la posibilidad que el Congreso sea castigado. No quería gobernar con el Congreso”, indicó al comentar que esta restricción no es proporcional y atenta contra los derechos políticos de los legisladores.

🔔 El Pleno del TC inició su audiencia pública a las 9:00 a.m.



✔️ La sesión comenzó con la vista de la causa del Exp. N° 00001-2023-PI/TC, demanda contra la Ley 30906, Ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. pic.twitter.com/4bHnMrUteW — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) August 9, 2023

En defensa de la reforma constitucional se presentaron abogados en representación del Congreso. Juan Carlos Prado Herrera, en primer lugar, descartó que se haya vulnerado los derechos políticos de manera injustificada.

“No podemos negar que se establece una restricción al derecho a ser elegido al establecer la prohibición de la reelección inmediata, pero consideramos que supera el test de proporcionalidad”, manifestó.

En esta línea, señaló que se busca establecer una rotación permanente de legisladores y que la medida no es la más estricta, sino más bien la menos gravosa porque no es una prohibición absoluta. Resaltó que un congresista puede buscar ser reelecto en un periodo no sucesivo.

También participó en defensa de la reforma el abogado Guillermo Llanos Cisneros, quien insistió en el derecho internacional que establece la Convención de Venecia. Específicamente, destacó que ahí se señala que una limitación a la elección parlamentaria debe establecerse en la Constitución, tal y como ocurrió en el 2018.

Al finalizar la ronda de preguntas, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, dejó la causa al voto para que se pronuncien en el plazo de ley.