Cuando en julio del 2018 aparecieron los primeros audios que darían origen al Caso Los Cuellos Blanco del Puerto, el protagonista de estos era el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien continuará cumpliendo prisión preventiva a la espera de que la investigación determine su responsabilidad o no.

Pero, ¿quién es el exjuez Walter Ríos?

Water Ríos, quien ejerció la presidencia de la Corte del Callao entre 2017 y 2018 viene siendo investigado por los presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias y cohecho pasivo; y organización criminal.

Se acogió al proceso de colaboración especial el 17 de agosto del 2018 y desde entonces ha declarado contra diversos empresarios, abogados, jueces y fiscales. No obstante, la corroboración de todo lo indicado aún está en proceso por parte del Ministerio Público.

Walter Benigno Ríos Montalvo (53 años) nació el 13 de febrero de 1967 en Lima. En 1995 egresó como abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Se desempeñó como registrador público desde del 21 de octubre de 1996 al 19 de diciembre de 2004. Fue juez superior titular desde diciembre de 2004 y laboró en la Corte Superior de Justicia de Ica hasta el 2013 para luego pasar a la Corte Superior de Justicia del Callao.

La historia de Wálter Ríos en las páginas judiciales, pero como investigado, comenzó con fuerza el 14 de julio del 2018, cuando fue capturado durante un megaoperativo de la policía y la fiscalía.

Aquella vez, fue detenido en una casa de dos pisos, ubicada en el distrito de San Miguel. Agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) llegaron a las 4 p.m. a su vivienda de Ríos junto a un equipo del Ministerio Público dirigido por el fiscal adjunto supremo de Control Interno, Jaime Velarde.

Pieza clave

Según las investigaciones de la Fiscalía, Ríos Montalvo encabezaría una de los puntos nodales de Los Cuellos Blancos del Puerto, que además estaría presuntamente integrada por otros dos eslabones integrados presuntamente por el exjuez César Hinostroza y exconsejeros; así como por fiscales supremos, empresarios y abogados.

De esa manera, cada punto nodal habría aportado en la expansión ilícita y permanencia en el tiempo de Los Cuellos Blancos del Puerto, al interior del Ministerio Público y el Poder Judicial.

La organización delictiva, según la fiscalía, no solo habría granjeado puestos laborales a cambio de favores o dinero con la ayuda del Consejo Nacional de la Magistratura; también habría gestionado decisiones jurisdiccionales para favorecerse.

Fiscalía considera que estaría omitiendo información

Fuentes del Ministerio Público indicaron a El Comercio, que Ríos Montalvo no estaría siendo completamente sincero, pues estaría omitiendo información contra magistrados que actualmente se encuentran ejerciendo funciones en la Corte del Callao ya que ello conllevaría a que sea investigado por más hechos delictivos.

Incluso, estaría dando información que difiere con la que han brindado otros aspirantes a colaboradores eficaces y que se sometieron a dicho proceso antes que él y que lo han incriminado.

El exmagistrado supremo César Hinostroza, a quien antes Ríos llamaba “hermanito” y este a su vez le decía “Waltercito”, ahora lo califica de “mentiroso”.

Desde España, Hinostroza le dijo a El Comercio que Walter Ríos “miente para lograr ser excarcelado y así evadir su responsabilidad por los hechos que ha cometido en la Corte Superior del Callao desde que asumió la Presidencia de esa Corte el año 2017”.

“Es falso que desde el año 2001 (19 años atrás) haya existido una organización criminal en la Corte Superior del Callao, como temerariamente afirma Ríos Montalvo, que era dirigida por Hinostroza Pariachi. Hinostroza recién ingresó a trabajar el año 2003 y Ríos llegó a la Corte 10 años después o sea el 2013. Esto puede comprobarse fácilmente en la misma Corte. [...]. Miente también cuando involucra a algunos jueces supremos en la supuesta organización, cuando estos fueron nombrados el año 2017”, sostuvo.

Subrayó que la declaración de Ríos Montalvo “constituye delito de calumnia, que será denunciado en su oportunidad”.

En total, son más de 20 imputaciones que maneja el Ministerio Público contra el exjuez superior del Callao.

Entre los cargos que pesan contra Ríos Montalvo se encuentran las presuntos acuerdos ilícitos con el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe para intervenir en el nombramiento de tres postulantes a la Fiscalía.

Además, con el exconsejero Iván Noguera, para que en su condición de expresidente de la Corte Superior del Callao realice un convenio con la Universidad Telesup para favorecer a un familiar.

También por la intervención en el nombramiento de jueces y funcionarios jurisdiccionales en la Corte del Callao. Y el favorecimiento a empresarios y abogados en litigios que se llevaban en dicha jurisdicción.

Cabe precisar que el juez Hugo Núñez Julca inició la revisión de la prisión preventiva de Ríos por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ante la pandemia del coronavirus.

A ello, se sumó un pedido de Maritza Sánchez, esposa y defensa legal de Ríos.

En una audiencia pública realizada la semana pasada, la abogada fundamentó el pedido de excarcelación alegando que su patrocinado estaba dentro de la población vulnerable ante el coronavirus. Tratamos de ampliar su versión sobre la investigación, pero no respondió.

Por su parte, Ríos Montalvo, aseguró que ha presentado con “sumisión” y “lealtad” al proceso de investigación en su contra.

El fiscal supremo adjunto Iván Quispe Mansilla, en representación de la Fiscalía Suprema para casos de Corrupción de Funcionarios, consideró que el pedido de excarcelación no tenía elementos pues no existen nuevos elementos para ordenar su libertad y el investigado no presenta vulnerabilidad ante el Covid-19.

Recordó que el 7 de agosto del 2018, el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva pues concluyó que existía un peligro de fuga, gravedad de la pena, gravedad del daño causado y pertenencia a una red.

A inicios de esta semana, el juez de investigación perparatoria, Hugo Núñez Julca, rechazó el pedido de cese de prisión preventiva de Ríos Montalvo.

Según el magistrado, no existe riesgo en la salud del investigado ante la pandemia, ni elemento nuevo que se pueda considerar fundamental para la variación de la prisión preventiva.

El juez supremo remarcó que este caso es considerando emblemático debido a la trascendencia que tiene a nivel nacional por la condición de funcionarios público investigados y el impacto que tuvo en el sistema de justicia.

Además, dijo, “guarda relación con diversas investigaciones en curso que continuamente vienen descubriendo nueva información que está analizando y en muchos caso ha motivado el inicio de nuevas investigaciones con mayor alcance”.

