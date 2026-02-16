Defensa de Vladimir Cerrón presenta recurso de agravio constitucional ante el TC por prisión preventiva

La defensa de Vladimir Cerrón presentó un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, luego de que el Poder Judicial declarara improcedente un habeas corpus vinculado a su situación de prisión preventiva.

El recurso fue interpuesto contra la Resolución N.° 05, de fecha 27 de noviembre de 2025, que confirmó la Resolución N.° 04, del 18 de septiembre de 2025. Esta última declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentada por la defensa.

Según consta en el documento, el recurso de agravio constitucional fue planteado conforme al artículo 24 del Código Procesal Constitucional, que permite acudir al Tribunal Constitucional cuando una resolución de segunda instancia declara improcedente o infundada una demanda.

Posteriormente, mediante un escrito presentado el 12 de febrero de 2026, la defensa solicitó al Tribunal Constitucional que fije fecha para la vista de la causa y que se conceda informe oral a su abogado, a fin de sustentar su pretensión.

Cabe recordar que Vladimir Cerrón encabeza la fórmula presidencial de Perú Libre junto a su madre, Berta Rojas. Ambos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en el marco de un caso por supuestos aportes ilícitos a la agrupación política.

El exgobernador regional de Junín, cargo que ejerció entre 2011 y 2014 y entre enero y agosto de 2019, permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023.