Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Defensa de Vladimir Cerrón presenta recurso de agravio constitucional ante el TC por prisión preventiva. (Foto: Andina)
Defensa de Vladimir Cerrón presenta recurso de agravio constitucional ante el TC por prisión preventiva. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La defensa de Vladimir Cerrón presentó un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, luego de que el Poder Judicial declarara improcedente un habeas corpus vinculado a su situación de prisión preventiva.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Defensa de Vladimir Cerrón presenta recurso de agravio constitucional ante el TC por prisión preventiva
Política

Defensa de Vladimir Cerrón presenta recurso de agravio constitucional ante el TC por prisión preventiva

Congreso: presentan mociones de interpelación contra los ministros de Economía y Transportes por la Nueva Carretera Central
Política

Congreso: presentan mociones de interpelación contra los ministros de Economía y Transportes por la Nueva Carretera Central

José Jerí: Pleno del Congreso debate este martes las siete mociones de censura contra el mandatario
Política

José Jerí: Pleno del Congreso debate este martes las siete mociones de censura contra el mandatario

José Jerí: ¿Cuál es la proyección de votos frente a las mociones de censura y la carta que se jugaría Somos Perú en la sesión?
Política

José Jerí: ¿Cuál es la proyección de votos frente a las mociones de censura y la carta que se jugaría Somos Perú en la sesión?