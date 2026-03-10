El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, defendió la contratación de la modelo Suheyn Cipriani en el Congreso y aseguró que los documentos que presentó para trabajar en el Parlamento “son veraces y fidedignos”, en medio de cuestionamientos por su pasada incorporación al Legislativo.

“La señorita entra a trabajar no a la presidencia, sino al comité de damas del Congreso de la República, que lo dirige mi esposa desde octubre del año 2024”, señaló a Canal N.

En esa línea, el parlamentario indicó que Cipriani inicialmente participó como voluntaria en las actividades de dicho comité y que no percibió remuneración durante varios meses. “En octubre entra y trabaja de manera voluntaria y sin sueldo hasta el mes de marzo del 2025”, afirmó.

Asimismo, precisó que posteriormente fue contratada por un periodo breve. “En abril se la contrata y trabaja de abril a julio solo cuatro meses como auxiliar”, sostuvo.

Salhuana explicó que el Comité de Damas había permanecido inactivo por más de un año y que, tras retomarse sus actividades, se buscó a personas con experiencia en labores de ayuda social. En ese contexto, indicó que la incorporación de Cipriani se produjo tras una recomendación.

“Una asesora del Congreso nos recomienda a la señorita. Ella es voluntaria, tiene una ONG que trabaja con ellos, trae sus documentos, ingresa y trabaja cinco meses sin ganar un solo centavo, estando embarazada todavía”, manifestó.

Finalmente, el legislador afirmó contar con documentación que respalda la información presentada por la modelo. “Yo tengo documentos de la propia empresa que ha entregado no a la presidencia, sino a la oficina de personal del Congreso (…) que acredita que la señorita, que los documentos que presentó, son veraces y son fidedignos”, indicó.

Estas declaraciones se producen luego de que El Comercio revelara que el 3 de abril del 2025, cuando Salhuana era presidente del Congreso, solicitó formalmente la incorporación de Suheyn Cipriani como personal de confianza para la presidencia del Parlamento.