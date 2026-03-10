Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Salhuana defiende contratación de Suheyn Cipriani y afirma que sus documentos “son veraces y fidedignos”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, defendió la contratación de la modelo Suheyn Cipriani en el Congreso y aseguró que los documentos que presentó para trabajar en el Parlamento “son veraces y fidedignos”, en medio de cuestionamientos por su pasada incorporación al Legislativo.

