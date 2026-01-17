EE.UU. aprueba proyecto para construcción de nueva Base Naval del Callo: ¿Qué significa y cuál es el impacto geopolítico?

El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió aprobar un proyecto para la “Venta Militar Extranjera al Perú” que incluye diseño, equipo logístico y la construcción de la Nueva Base Naval del Callao de la Marina Guerra del Perú, por la suma de US$1.500 millones.

El documento aprobado, que ha sido enviado al Congreso de los Estados Unidos para su aprobación, contempla la asignación de hasta veinte representantes del Gobierno de Estados Unidos o de contratistas estadounidenses a Perú por un período de hasta diez años para la gestión y supervisión de la construcción, informaron desde la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de EE.UU.

“Esta venta propuesta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al contribuir a mejorar la seguridad de un socio importante, que impulsa la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”, precisaron.

La oficina gubernamental norteamericana aseguró que la venta propuesta para la construcción y el apoyo hacia el Perú no alterará el equilibrio militar regional.

Afirmó, además, que fue el Gobierno del Perú el que solicitó la compra de equipos y servicios para las instalaciones marítimas y terrestres en la Base Naval del Callao.

Según el gobierno norteamericano, dichos equipos denominados “de Defensa no Mayor” incluirán el diseño y construcción, gestión de proyectos, estudios de ingeniería, servicios de ingeniería, apoyo técnico, evaluaciones de instalaciones e infraestructura.

De igual forma, incluirán estudios, planificación, programación, diseño, adquisición, administración de contratos, gestión de la construcción, servicios de apoyo de ingeniería, técnico y logístico del Gobierno de los EE. UU.

(Foto: Giuliano Buiklece / GEC) / Giuliano Buiklece

La nueva Base Naval, señalaron desde el Departamento de Estado de EE.UU., contribuirá a mejorar las operaciones navales al reducir las interacciones entre civiles y militares en las instalaciones existentes.

“Asimismo, mejorará la infraestructura portuaria peruana para satisfacer las operaciones y requisitos navales y logísticos actuales y futuros”, señalaron.

A solicitud de El Comercio, desde la Cancillería se pronunciaron señalando que la comunicación de la Agencia de Cooperación de Seguridad de la Defensa de Estados Unidos “deja claro que tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad y defensa”.

Recordaron que durante la reunión sostenida entre el canciller Hugo de Zela y el secretario de Estado Marco Rubio, en diciembre pasado, se habló -entre otros temas- sobre la coincidencia de tener como prioridad la lucha contra el narcotráfico y las oportunidades de cooperación militar entre ambos países.

“Particularmente, esta operación es una inversión estratégica fuerte y muy importante para nuestro país, pues fortalece nuestras capacidades navales y dinamiza nuestra economía. En el Perú tenemos como proyecto a corto plazo la modernización y ampliación del puerto del Callao para modernizar la infraestructura portuaria, por lo que se hace necesario trasladar la base naval del Callao, que ocupa una parte importante de la bahía, la modernización alcanza también a las instalaciones de nuestra Marina de Guerra.” Ministerio de Relaciones Exteriores

La Cancillería aseguró que debido a un conjunto de razones técnicas, financieras y de oportunidad, un equipo de ingenieros norteamericanos del Ejército de Estados Unidos colabora con la armada peruana para evaluar la logística del traslado de esta base naval del Callao. Descartaron que esta operación implique la compra de armamento militar.

“Además, esta alianza estratégica con Estados Unidos también nos permite evaluar otras posibilidades de inversión norteamericana, fundamentalmente en temas de infraestructura”, explicaron.

En junio del 2020 se firmó el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional Nº 01, entre el Ministerio de Defensa -a través de la Marina de Guerra del Perú- con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la “Creación del Antepuerto del Callao y Mejoramiento de vías de acceso al Puerto y Antepuerto del Callao” y el “Plan Maestro de la Base Naval del Callao”.

Ese mismo mes, a través de un comunicado, la Marina de Guerra realizó un acto simbólico colocando la primera piedra para la construcción de la nueva Base Naval.

De acuerdo al proyecto, su ejecución consta de tres fases: la primera denominada “Recuperación y mejoramiento de las capacidades operativas y logísticas de la Dirección General del Material de la Marina”; la segunda, “Mejoramiento y recuperación de los servicios operativos y portuarios de las Fuerzas Navales”; y la tercera, “Recuperación de los sistemas de apoyo logístico de la Base Naval del Callao”.

En dicho acto se destacó la contribución de la Marina de Guerra con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario del Callao de la Autoridad Portuaria Nacional, el Proyecto de Antepuerto del Callao y mejoramiento de las vías de acceso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que buscaban optimizar la capacidad portuaria y logística, para la competitividad e impulsar el desarrollo del principal del primero puerto del país.

En el 2023, la Revista de Marina del Fondo de Publicaciones de la Dirección de Intereses Marítimos (Año 116 Número 3 – 2023) informó que la Base Naval era de apoyo y acogía unidades navales y dependencias administrativas de la Marina, así como las instalaciones del Servicio Industrial de la Marina (SIMA-Callao). Esto en un área ocupaba, de aproximadamente, 300 hectáreas entre las márgenes norte y sur de la desembocadura del río Rímac.

Nueva Base Naval (Fuente: Revista de Marina)

No obstante, en atención al Plan Maestro del Terminal Portuario del Callao se disponía la reubicación, implementación y modernización de las futuras instalaciones de la nueva Base Naval del Callao, a través de un ordenamiento territorial que deslocalice a las diversas dependencias ubicadas en el área de la actual base naval, con la intención de ofrecer un uso más eficiente de los terrenos que quedarían disponibles, así como una mayor armonización, preservando su patrimonio y haciendo posible el cumplimiento de su rol constitucional.

“Ello implica que se efectúe el traslado, de forma ordenada, de todas las dependencias situadas en la actual Base Naval del Callao, reubicándolas hacia el lado norte del río Rímac; dicha reubicación, de acuerdo a los estudios preliminares, asciende al monto proyectado de USD 1,400 millones.” Revista de Marina del Fondo de Publicaciones de la Dirección de Intereses Marítimos

Nueva Base Naval (Fuente: Revista de Marina)

Nueva Base Naval (Fuente: Revista de Marina)

Ya en noviembre del 2024, durante el Gobierno de Joe Baiden y a propósito del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el gobierno norteamericano anunció su intención de apoyar la solicitud de Perú para la “venta militar extranjera” que permitirá desarrollar el puerto naval.

Análisis geopolítico

El embajador en retiro Carlos Pareja dijo a El Comercio que la decisión del Departamento de Estado norteamericano coloca a otro tipo de “nivel” la relación con Estados Unidos al establecerse un acuerdo “político-militar” que sería parte de la “Doctrina Donroe”, mencionada por el presidente Donald Trump.

“Es una cooperación de índole político-militar. Nosotros no teníamos una relación de ese nivel con Estados Unidos. Ahora, al ser una relación político-militar toma un nuevo nivel, mucho más alto y más comprometido con los Estados Unidos” Carlos Pareja, ex embajador del Perú en Estados Unidos

Recordó que, hasta hace poco, la relación o cooperación con Estados Unidos era básicamente dedicada al tema del narcotráfico, focalizándose en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y asistencia portuaria.

Sin embargo, ahora, con la aprobación de este proyecto “ya es una vinculación a nivel político-militar”.

Pareja prefirió no pronunciarse sobre las intenciones norteamericanas frente a la inversión de China en nuestro país. Por ello, consideró que el gobierno del presidente José Jerí debe explicar “hasta qué punto” es esta cooperación político-militar.

“Vamos a esperar qué dice el gobierno, (...) pero sí se puede adelantar que la relación político-militar sube notoriamente de nivel”, dijo.

Frontis de la Nueva Base Naval (Fuente: Revista de Marina)

Francesco Tucci, internacionalista y analista político, coincidió en que la decisión del gobierno de Estados Unidos formaría parte de la ‘Doctrina Donroe” desplegada por Donald Trump bajo el lema ‘América para los americanos’, y cuya primera versión procede del expresidente norteamericano James Monroe (1823).

Por ello, la lectura de esta decisión, dijo, es que se trata de una respuesta clara de Estados Unidos para contrarrestar los intereses chinos, cuyo ejemplo se refleja en el Puerto de Chancay.

El F-16 es presentado como el caza de cuarta generación más avanzado del mundo. (Foto: Lockheedmartin.com)

Como antecedente, recordó, se encuentra la decisión de aprobar el financiamiento para la compra de de 24 cazas F4, F‑16 Block 70 o Gripen a EE.UU. Y, un poco más atrás, el anuncio del expresidente Joe Baiden para impulsar la construcción de un puerto espacial en Perú.

En esa línea, Tucci consideró que nuestro país está en medio de una “fuerte disputa o rivalidad geoestratégica” entre Estados Unidos y China.

“En este caso, queda evidente, que la idea es contrarrestar la presencia china. Tenemos Chancay, tenemos un TLC, tenemos un acuerdo de cooperación estratégico al más alto grado; entonces es evidente que la estrategia norteamericana será muy agresiva con relación a la presencia económica, comercial y también estructural de China.” Francesco Tucci, internacionalista y analista político

El analista advirtió que las intenciones de Trump y el gobierno norteamericano ya son claras respecto a las “presiones”, desde el tema de Venezuela, Groenlandia e Irán; por lo que la estrategia ya no sería solo contener; sino “expulsar a China”.

Puerto del Callao y Puerto de Chancay desarrollado por China

Recordó que el Perú forma parte de “la nueva ruta de la seda’ de China desde el año 2019, cuando el expresidente Martín Vizcarra firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno chino, lo que dio pie a la construcción del Megapuerto de Chancay.

“Perú, teóricamente, tiene una estrategia que es la ‘no alineación estratégica’ ¿Qué quiere decir? Que no se quiere alinear ni con China, ni con Estados Unidos, y quiere sacar provecho de la rivalidad negociando con ambas potencias ¿Cuál es el punto débil de esta estrategia que parecería exitosa? La inestabilidad política interna ¿En cinco años cuántos presidentes hemos cambiado? Brutal", explicó.

“Entonces -prosiguió-, por un lado, tenemos a los diplomáticos peruanos que son de primera, pero que necesitan de un canciller y el canciller necesita del presidente, pero si tenemos choques del Ejecutivo y Legislativos, vacancias, políticos que se interesan más de sobrevivir en base al cargo que ocupan en lugar de tomar decisiones políticas, sobre todo en política exterior que repercute en política interna, estamos en apuros”.