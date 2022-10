Daniel Urresti, exministro y excongresista, se pronunció respecto a la invitación que le realizó el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para reunirse y trabajar juntos por la ciudad.

En ese sentido, Urresti Elera, en su calidad de vecino de Lima, consideró como un “honor” que López Aliaga lo haya convocado para dialogar para tratar temas en beneficio de la capital.

“Si el alcalde de la ciudad de Lima invita a un vecino, es prácticamente un honor que me invite a mí como un vecino”, declaró a la prensa el excandidato de Podemos Perú a la Alcaldía de Lima.

Seguidamente, Daniel Urresti dijo que el discurso del virtual alcalde de Lima, de no reunirse con ningún miembro del Poder Ejecutivo, fue lo que lo llevó a ganar los últimos comicios regionales y municipales. Sin embargo, se mostró en contra de esta postura.

“Ese discurso es el que a él le ha permitido ganar estas elecciones y tiene que ser consecuente con ello, la que pierde es la ciudad porque si él no tiene contacto con el Ejecutivo, no va a tener los recursos para hacer las obras que necesita”, sostuvo.

Declaraciones de Daniel Urresti

Declaraciones de López Aliaga

El pasado martes 4 de octubre, Rafael López Aliaga reveló que le escribió por WhatsApp a Urresti para invitarlo a trabajar juntos. Además, resaltó en que está dispuesto a acudir a su casa a dialogar de ser necesario.

“Le he escrito por WhatsApp (a Daniel Urresti), no tengo respuesta todavía. Estoy dispuesto a ir a verlo a su casa si es necesario porque creo que es momento de trabajar todos juntos por Lima. Le he enviado mis respetos y que trabajemos por Lima porque es momento de pasar la página”, manifestó para Latina.

Asimismo, el virtual alcalde de Lima reiteró en que no planea reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, pues opinó que no es una persona grata para la ciudad.

“Para mí (Pedro Castillo) es una persona no grata para la ciudad de Lima, espero que más alcaldes y gobernadores lo declaren así”, expresó.