El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó este viernes a las organizaciones políticas habilitadas para participar en las Elecciones Generales 2026 a no esperar el último momento para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

El plazo vence este martes 23 de diciembre, a las 23:59 horas. Las solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino podrán presentarse de manera física o virtual.

Para los comicios de abril del 2026, 38 organizaciones políticas (35 partidos y 3 alianzas electorales) se encuentran habilitadas para presentar candidatos.

De esa cantidad, 36 pueden inscribir postulantes a Palacio de Gobierno y al Congreso bicameral, mientras que dos solo participarán con listas para el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

El JNE explicó que si los partidos optan por la modalidad virtual, pueden realizar el envío de su solicitud a través del Sistema de Gestión de Trámites para Personeros (Declara+) hasta las 12:00 horas del 24 de diciembre de 2025.

Esto siempre y cuando el personero legal haya ingresado al sistema con su usuario y clave e iniciado el registro de la información como máximo hasta el 23 de diciembre a las 23:59:59 horas.

Enfatiza que “es indispensable que el personero legal permanezca en el sistema de manera ininterrumpida hasta realizar el envío de la solicitud, según precisa el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026″.

Además, el JNE explicó que la plataforma Declara+ permite que se realice el registro de solicitudes de inscripción de candidaturas, declaraciones juradas de hoja de vida, planes de gobierno, entre otros.

Si las agrupaciones política optan por la presentación física de las solicitudes, esta se realiza mediante la mesa de partes presencial del JEE correspondiente. La documentación debe contener la firma manuscrita del personero legal, detalla el JNE.