A cuatro días del cierre del plazo (23 de diciembre) para la presentación de pedidos de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que 6,841 declaraciones juradas de hojas de vida fueron registradas por 37 organizaciones políticas en la plataforma Declara+.

Este número corresponde a las declaraciones juradas de 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales, según la Oficina General de Tecnologías de la Información del JNE.

Se advirtió que una agrupación aún está pendiente de registrar hojas de vida en el sistema habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones.

En ese contexto, el JNE exhortó a las agrupaciones que participarán en los comicios de abril del 2026 a consignar oportunamente la información de sus postulantes a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino, a fin de evitar contratiempos en la etapa final del proceso.

En un anterior reporte del JNE, a cinco días del término del plazo, se habían ingresado 6,547 declaraciones juradas de hojas de vida, por parte de 36 de las 38 organizaciones habilitadas.

Un día antes, al 17 de diciembre, la cantidad era de 5,943 hojas de vida, por parte de 35 agrupaciones políticas.

En una nota de prensa, el JNE precisó que con el fin de brindar soporte técnico, mantiene habilitada una línea telefónica gratuita, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana: 0800-00-214, opción 1.