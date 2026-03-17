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Armando Masse en el foro de candidatos propuso acercar la gestión de salud a la población.
Armando Masse en el foro de candidatos propuso acercar la gestión de salud a la población.
Por Redacción EC

El candidato a la Presidencia de la República por el Partido Democrático Federal, Armando Massé, indicó este martes durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026” organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que uno de los problemas más críticos del país es la salud pública.

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