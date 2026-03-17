El candidato a la Presidencia de la República por el Partido Democrático Federal, Armando Massé, indicó este martes durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026” organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que uno de los problemas más críticos del país es la salud pública.

Con un enfoque basado en su experiencia médica, el aspirante cuestionó la falta de planificación estatal y la desconexión entre las autoridades y la realidad del Perú profundo.

Massé advirtió que existe una brecha significativa en infraestructura y atención. “En el Perú hay 25 mil poblados y solo existen 4 mil puestos médicos. Si no hay médicos en una posta, eso es un engaño”, señaló.

Además, criticó la ineficiencia en la inversión pública, al mencionar que hay establecimientos de salud completamente implementados, pero que no son utilizados por la población.

“Tenemos postas donde se ha hecho una gran inversión, hay personal, pero la gente no va. Eso refleja que no se está entendiendo lo que realmente necesita el ciudadano”, sostuvo, al remarcar que es imposible conocer el país desde un escritorio y que existe un “divorcio” entre las autoridades y las verdaderas necesidades de la población.

En esa línea, el candidato enfatizó la importancia de fortalecer la medicina preventiva, campo en el que asegura haber trabajado durante sus 37 años de trayectoria. También puso sobre la mesa el déficit de especialistas, estimado en 18 mil profesionales, y planteó una alternativa para cerrar esa brecha.

Señaló que su propuesta consiste en impulsar convenios bajo el mecanismo de obras por impuestos con clínicas privadas, aprovechando la infraestructura y el nivel profesional ya existente en el sector. “Hay más de 20 clínicas que no tienen nada que envidiarle a Estados Unidos. Entonces, hagamos convenios para que formen especialistas, porque el Estado no tiene cómo hacerlo solo”, explicó.

Massé también cuestionó las contradicciones estructurales del país, como los altos índices de anemia infantil a pesar de la riqueza de recursos naturales. “¿Cómo podemos tener más del 50% de niños anémicos cuando tenemos el mar más rico del mundo?”, se preguntó.

Economía

En el plano económico, destacó la importancia de la estabilidad y puso como ejemplo la gestión del Banco Central de Reserva, liderado por Julio Velarde. Según indicó, replicar ese modelo en sectores como salud, educación y agricultura permitiría un desarrollo más sólido.

“Tenemos una esperanza que se llama Julio Velarde. Si lográramos ese nivel en medicina, agricultura y educación, el país estaría sano”, afirmó. No obstante, subrayó que uno de los principales problemas del Perú es la falta de confianza entre sus actores. “Sin confianza no hay colaboración, y en el Perú nadie confía en nadie”, agregó.

Finalmente, Massé defendió la propiedad privada y el libre mercado como herramientas útiles para el crecimiento, aunque advirtió que estos mecanismos por sí solos no resuelven todas las necesidades del país, especialmente en sectores sociales clave.