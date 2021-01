Conforme a los criterios de Saber más

Adaptándose a los nuevos tempos, los seguidores de Hernando de Soto ambientaron un espacio de su casa con una gigantografía y un podio para que su candidato presidencial dé un discurso por Facebook. El “gran mitin virtual” lo llamaron.

No hubo masas de gente con las que establecer contacto directo, ni una pasarella de candidatos al Congreso. En lugar de eso, se presentó un video con la lista completa de postulantes. Tampoco hubo cánticos, silbatos, bulla ni comida callejera. Fue un mitin diferente en el que solo el pequeño grupo de seguidores que lo acompañaba lo aplaudió al terminar su discurso.





En plena segunda ola de contagios por el COVID-19 en el país, las campañas de antes ya no tendrán el mismo espacio. Pero sus seguidores tienen cómo ufanarse del éxito de su evento: el video en Facebook tuvo 89 mil reproducciones, 3 mil compartidos y 4 mil comentarios, al cierre de esta nota.

Para darle ambiente de mitin, en otro espacio de la casa de De Soto se acomodó un micrófono con un parante para que Cristopher Pananá, coordinador nacional de juventudes de Avanza País, haga las veces de presentador del evento. “El peruano más ilustre de las últimas décadas, quien tomó la decisión histórica de presentarse a las elecciones presidenciales”, fueron las palabras que usó antes de dar paso a su candidato.

“Estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pero me voy a permitir, ya que se trata de que ustedes me conozcan, me voy a quitar la mascarilla”, señaló De Soto al iniciar su discurso.

“Me acabo de poner una camisa recién planchada, recién lavada porque he estado hasta hace poco terminando de escribir el plan de gobierno con varios de mis colegas”, dijo Hernando de Soto al iniciar su evento. Con ello, demostró que el breve plan que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones el día de su inscripción estaba inconcluso. Allí mismo, dijo que las propuestas las presentarán la próxima semana ante el país, y serán publicadas en medios de comunicación.

De Soto, economista de profesión, dirigió el evento con el que ha comenzado su campaña de manera formal, luego de una etapa de reclusión en la que estuvo terminando el plan de gobierno. Por ello, una de las frases usadas anoche fue “De Soto entra a la cancha”.

Desde las 7 de la noche, De Soto reunió a unos 5 mil usuarios de Facebook, a nivel nacional, que vieron en simultáneo su presentación. Sin el contacto directo que permite medir el éxito o fracaso de una campaña electoral, De Soto ha dado inicio a su carrera por ocupar el sillón presidencial.

Fueron un poco más de 40 minutos los que utilizó para presentar algunas de las propuestas que, de llegar a la presidencia, ejecutaría desde el gobierno. “Lo que voy a hacer es tratar de explicarles por qué nos hemos atrevido a lanzarnos”, apuntó.

La economía como propuesta

“Enriquecer y unificar” fueron los objetivos que planteó para el país. De Soto apuntó que, tras realizar un diagnóstico, encontró que el Perú tiene “un Estado que ha perdido soberanía” y “un Estado fallido”. “Nuestro plan de gobierno es uno que trata de acabar con esta situación”, añadió luego.

Otro aspecto al que se refirió fue la llegada de ciudadanos venezolanos a Perú. Luego de mencionar la participación de Marco Miyashiro en su equipo de campaña, señaló que el excongresista tiene “un plan listo, elaborado en gran parte con nosotros, para encontrar la manera de crear una Policía que trate con respeto a los venezolanos que entren pero permita identificar a aquellos que no serían bienvenidos (...) ponerlos en áreas donde pueden ser alimentados y cuidados hasta que se encuentre una solución”.

El economista también dio lugar para su conocido discurso sobre la informalidad. “Los informales no son tan informales; detrás de su capacidad de desobedecer el derecho tal como lo entienden los sectores AB y de protegerse de desalojo, hay una serie de convenios internacionales que los protegen”, dijo.

Como todo candidato, también hizo ofrecimientos. “Voy a poner US$ 37.000 millones en los bolsillos de los peruanos, doce veces más capital que aquel que el gobierno actual ha previsto en su presupuesto para reactivar la economía en 2021. Y lo haré sin gastar tus ahorros ni endeudar al país”, manifestó.

Otra propuesta, también vinculada a la economía, es “unir” sectores socioeconómicos. “Voy a cerrar la creciente y peligrosa brecha entre los sectores CDE y los AB conciliando sistemáticamente sus intereses”, indicó.

Así como el mitin de ayer, De Soto dirigirá otros nueve más, todos los viernes, a través de sus redes sociales. Avanza País espera que con el transcurso de las semanas y la evaluación a la situación de la pandemia por el COVID-19 en el país, su candidato presidencial pueda afrontar la campaña con algunos eventos presenciales.

