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Resumen

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La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pidió, este martes 9 de junio, esperar con “prudencia” el resultado de la segunda vuelta, mientras está a la expectativa de que las actas procedentes del extranjero y las más de 1500 actas observadas le permitan superar a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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