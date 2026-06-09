La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pidió, este martes 9 de junio, esperar con “prudencia” el resultado de la segunda vuelta, mientras está a la expectativa de que las actas procedentes del extranjero y las más de 1500 actas observadas le permitan superar a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

La mañana de este martes, Fujimori ofreció declaraciones a la prensa desde las inmediaciones de su vivienda, en San Borja, antes de trasladarse al local partidario en San Isidro. Desde allí supervisa el trabajo de los personeros y mantiene reuniones con sus asesores técnicos y políticos.

“Todavía faltan varias actas por contabilizarse, principalmente las que vienen del extranjero y luego las actas observadas. Así es que, con mucha prudencia, vamos a seguir esperando los resultados”, dijo.

La lideresa de Fuerza Popular agregó que las incidencias reportadas durante la jornada electoral fueron atendidas oportunamente por las autoridades. Consideró que no afectaron el desarrollo general de los comicios.

“Todas estas irregularidades pudieron ser corregidas de manera inmediata. Yo ahora me voy a dirigir a la oficina y voy a seguir haciendo la evaluación con el equipo de personeros para hacer seguimiento al conteo de la ONPE”, señaló.

En su cuarta contienda electoral consecutiva, Fujimori ha evitado proclamaciones anticipadas y cuestionamientos contra los organismos electorales. Esto último a diferencia de la postura que adoptó en la segunda vuelta de las elecciones del 2021.

“Nosotros creemos que el proceso se ha llevado a cabo de manera objetiva”, dijo este martes.

Fujimori señaló que “lo lógico y lo responsable es que ambos candidatos y ambos partidos esperemos el resultado de las instituciones, más allá de las encuestadoras”.

Precisó que los conteos rápidos se construyen a partir de una muestra reducida en comparación con el universo total de actas electorales. Por ello insistió en que el resultado definitivo solo podrá conocerse una vez que concluya el procesamiento de todas las actas y las autoridades electorales culminen los procedimientos previstos por ley.

Su equipo de personeros, liderado por Luis Dyer, sigue las actas observadas, monitorea la información que se incorpora al cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y realiza sus propios conteos.

Llamado al diálogo

El candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Miguel Torres, afirmó que los resultados de la primera y la segunda vuelta deben interpretarse como una demanda ciudadana de estabilidad.

“Lo que tenemos que hacer es una lectura completa e integral y reconocer que la población está reclamando. Independientemente de la decisión que haya tomado el electorado, la población exige soluciones y estabilidad para los próximos cinco años”, dijo en diálogo con RPP.

Torres agregó que el escenario posterior a la elección obligará a los distintos sectores políticos a construir espacios de diálogo.

“Desde Fuerza Popular lo tenemos absoluta y completamente claro. Lo que esperamos, más allá de la decisión final y la promulgación de los resultados, es tener cinco años de estabilidad. Para ello, como ya se ha mencionado, vamos a tender puentes con todos”, dijo.

El también virtual senador sostuvo que la polarización observada durante la campaña no debe impedir acuerdos políticos posteriores.

“Nosotros tenemos que lograr normalizar el diálogo político. El hecho de que dos personas piensen distinto ideológicamente, e incluso tengan propuestas que aparentemente puedan ser opuestas, no impide que deban tener un espacio de diálogo y acercamiento para encontrar soluciones a los problemas que son comunes para todos los peruanos”, afirmó.