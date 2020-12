Conforme a los criterios de Saber más

Reveses y pocas chances. Este martes, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la fórmula presidencial de Unión por el Perú, que encabeza José Vega Antonio. Con este fallo, ya son cinco los partidos que, por ahora, han perdido piso para la carrera a Palacio de Gobierno.

La semana anterior, el mismo tribunal rechazó la inscripción de plancha del Frente de la Esperanza 2021, de Fernando Olivera. Además, los partidos Contigo y Perú Nación no lograron inscribir sus candidaturas al cierre del plazo y la instancia no les ha concedido una prórroga. Todos por el Perú también se alejó de sus aspiraciones iniciales, tras un contradictorio procedimiento que el JEE terminó por invalidar.

Otros partidos, como el Apra, sí lograron su inscripción de fórmula presidencial, pero sus listas al Congreso en circunscripciones importantes para superar la valla electoral no corrieron la misma suerte. En este informe, repasamos -caso por caso- qué ocurrió con las organizaciones políticas y cuánta posibilidad tienen de retomar trote hacia las elecciones generales de 2021.

UPP sí podría insistir en el pase de su fórmula

El partido había presentado al actual congresista José Vega Antonio como candidato a la presidencia, además de a Haydee Andrade Ríos y Daniel Barragán Coloma como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha resuelto que la fórmula no procede porque tanto Andrade como Barragán omitieron información sobre ingresos en sus declaraciones juradas de hoja de vida.

Vega fue elegido parlamentario a inicios de años. Desde el Congreso, fue uno de los principales promotores de la vacancia al expresidente Martín Vizcarra. (Foto: GEC)

En el caso de la candidata a la primera vicepresidencia, la instancia remarca en su resolución que -pese a haber consignado la propiedad de un vehículo y el cargo gerencial de una empresa- no detalló el dato requerido respecto de los ingresos. La misma observación ocurrió con Barragán, quien solo había declarado su empleo como asesor en el Congreso de la República.

El JEE argumentó que el reglamento de inscripción de fórmulas para el 2021, en su artículo 22.2, prohíbe que los candidatos soliciten modificar las declaraciones juradas. Bajo este criterio, sostuvo que, al no lograr inscribir ninguna candidatura a la vicepresidencia, como lo exige el artículo 41.2, resulta improcedente toda la fórmula.

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas electorales José Tello Alfaro, explicó que una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría revertir el caso a favor de UPP. De acuerdo con Tello, la incongruencia, omisión o falsedad en la declaración jurada de hoja de vida puede ser motivo de tacha o exclusión, pero no de improcedencia en el escenario temprano de una solicitud de inscripción.

“Me parece un exceso lo que ha resuelto el JEE. Ese asunto es perfectamente subsanable en este momento y considero que no da pie a una improcedencia. Lo digo porque existen precedentes de observancia, dados por el propio JNE. Uno es el caso de Luis Castañeda Pardo [quien postuló a la alcaldía de Lima el 2018]. Él hizo la declaración de sus bienes antes de que los fiscalicen y quedó claramente consentido para el JNE que eso procedía y que se podía incluir una anotación marginal. En este caso de UPP, estamos hablando de precisiones similares porque los candidatos ya están consignando propiedades y empleos”, dijo el también integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

Tello señaló que la improcedencia durante la fase actual debe sobrevenir de una “clara y expresa contravención a las normas electorales, tales como impedimentos para postular o incumplimiento de requisitos insubsanables”. Desde su análisis, este no es el caso.

El partido de la escoba con pocas alternativas de reclamo

El 23 de diciembre, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) resolvió suspender el proceso de registro del Frente de la Esperanza 2021. Esto, porque, hacia el cierre del plazo para la presentación de candidaturas ante los JEE, el movimiento de Fernando Olivera no había logrado regularizar su inscripción como partido. Como se recuerda, al Frente Esperanza se le había permitido realizar elecciones internas, bajo la expectativa de la propia agrupación de consolidarse ante el ROP. No obstante, no llegó a la fecha.

En consecuencia, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la fórmula presidencial. Lo mismo ocurrió con la lista al Congreso por Lima, que fue rechazada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2. Las listas por otras circunscripciones también experimentaron este revés.

El exministro Fernando Olivera ha postulado en dos oportunidades a la Presidencia de la República. En el 2001 y en el 2016. En este último proceso solo obtuvo el 1.324% de los votos. (Foto: GEC)

El sábado pasado, el propio Olivera dijo a este Diario que, en el proceso para su inscripción, hubo “irregularidades” y “dilaciones malintencionadas”. Una semana antes, el movimiento había presentado un pedido ante el JNE, como previsión, a fin de que se les considere la inscripción. El 28 de diciembre, apelaron la decisión que deja fuera a sus candidatos al Congreso. De momento, su fórmula a la presidencia tampoco figura en carrera.

El también especialista en derecho electoral, José Naupari Wong, señala que es “materialmente imposible” que Olivera y todos los aspirantes del Frente Esperanza sean incluidos para las elecciones generales. Esto, debido a que el cronograma electoral no puede ser modificado.

“A mi juicio, se pudo evitar tanta confusión si se hubiera establecido que los partidos solo participaban si estaban inscritos antes del vencimiento del plazo para convocar a elecciones internas. Lo que se hizo con la Ley N° 31038 [el entrevistado se refiere a la norma que estableció normas transitorias para las elecciones 2021 en atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19] es darle vías a algo inviable. El reglamento del ROP contiene plazos para una serie de procedimientos. Lograr inscribirse antes del 22 de diciembre era materialmente imposible. El Frente Esperanza está, por supuesto, en su derecho de apelar, pero veo complicado que el JNE aplique un control especial para permitirles la chance de inscripción con un cronograma electoral encima. Aunque fundamenten que hubo irregularidades, el caso no puede retrotraerse”, refirió Naupari.

En cuanto a la denuncia sobre presuntos abusos en el proceso por parte del ROP e incluso de Reniec -que Olivera comentó en entrevista-, Naupari señala que, de ser comprobados, generarían sanciones. Pero eso no pondría al Frente Esperanza en carrera. “Puede haber un procedimiento disciplinario contra la persona a cargo del expediente, pero -sobre la base de irregularidades- no creo que se pueda quebrar el principio de preclusión o de etapas terminadas”.

Perú Nación y Contigo no llegaron al plazo de inscripción

Al vencerse el periodo de solicitud de inscripción un minuto antes de la medianoche del 22 de diciembre, Perú Nación y el partido Contigo no lograron ingresar sus fórmulas presidenciales en la plataforma virtual del JNE. El primero, liderado por Francisco Diez-Canseco, alegó que el sistema estuvo “saturado”.

En entrevista con el periodista René Zubieta, de El Comercio, el propio Diez-Canseco había explicado que apenas lograron cargar la información “minutos después de las doce” y aseguró que sí habían llenado los formularios. El partido Contigo, cuya fórmula tenía a Pedro Angulo a la cabeza, también adujo “fallas” en el sistema.

En el 2016, Diez-Canseco participó inicialmente en las elecciones generales y luego se retiró. Eso le permitió a su partido, Perú Nación, conservar su inscripción. (Foto: Archivo El Comercio)

Ambas agrupaciones políticas elevaron una queja ante el JEE de Lima Centro 1 y pidieron que se les prorrogue el plazo para procesar sus inscripciones de candidaturas. Sin embargo, la instancia declaró improcedentes las dos solicitudes. La negativa se basó en que una medida a favor implicaría la modificatoria del calendario electoral.

Aunque presentaran apelaciones ante el JNE, el abogado José Tello estima que ninguno de los casos procedería en esa instancia máxima. “Alterar el cronograma electoral, que es lo que produciría darles la razón, es inviable. Pueden ser atendidos, pero aquí es claro que los plazos serían vulnerados y eso es imposible de admitir”, dijo.

Por su parte, José Naupari señaló que estas situaciones son poco probables de revertir, pues el cronograma ya estaba establecido para cerrar inscripciones en una fecha específica.

Cabe señalar que la lista al Congreso por Lima del partido Contigo también fue declarada improcedente. El JEE de Lima Centro 2 resolvió rechazarla por solicitud extemporánea de inscripción. Perú Nación, por su parte, no pudo siquiera ingresar dicha relación al sistema, por lo que no figura con lista parlamentaria.

La confusa inscripción de Todos por el Perú

Si bien el 21 de diciembre el partido -que tenía como candidato presidencial a Fernando Cillóniz- presentó la solicitud de inscripción de su fórmula ante el JEE de Lima Centro 1, dicho procedimiento devino en irregular. Esto, porque quien realizó el pedido fue un personero legal alterno sin registro formal ante el ROP.

Dos días después, el 23 de diciembre, el personero legal titular -quien sí está inscrito- solicitó el retiro de la organización política por acuerdo de su propia cúpula. Al día siguiente, el JEE declaró que el personero legal alterno, Percy Cárdenas, no tenía legitimidad para obrar. Por tanto, se resolvió declarar improcedente la inscripción.

El partido que había lanzado a Fernando Cillóniz a la carrera por la presidencia desistió completamente de competir. Un día después del cierre de inscripciones, retiró su fórmula, además de sus listas congresales y al Parlamento Andino. (Foto: GEC)

Según indica José Naupari, este caso llama la atención por tratarse de incongruencias desde la organización al interior del partido. “Por norma y jurisprudencia, se sabe que tanto el personero legal titular como el personero legal alterno deben tener registro y que, en caso de ausencia del titular, quien actúa luego de acreditar esa ausencia es el alterno. Para partidos que no son nuevos, me parece extraño que incurran en errores o incongruencias de último minuto, que pudieron ser previsibles”, expresó.

El caso del Apra y su lista fallida al Congreso

El Partido Aprista Peruano sí logró inscribir su fórmula presidencial, que tiene a Nidia Vílchez a la cabeza. No obstante, casi en similar reclamo que Contigo y Perú Nación, no pudo procesar correctamente y a tiempo su lista al Congreso por Lima y otra gran mayoría de circunscripciones.

Por ser Lima el distrito electoral más importante por su alta cantidad de electores, el partido de la estrella corre el muy previsible riesgo de perder su inscripción partidaria. Sus listas por Junín, Arequipa y Residentes en el Extranjero -que sí llegaron a registrar- no son suficientes para mantenerlos a flote como organización tras la competencia por el poder.

Nidia Vílchez indicó que acompañará hasta el final el proceso de apelaciones presentado por el Apra para la inscripción de candidatos al Congreso. (Foto: GEC)

Como se recuerda, para pasar la valla electoral, los partidos deben asegurarse, por lo menos el 5% de votos válidos en más de una circunscripción, además de un mínimo de cinco escaños en el Congreso. Así lo establece la Ley de Organizaciones Políticas en su artículo 13.

“Si pasan la valla sería un milagro”, dijo el especialista José Naupari a El Comercio. “Pero, para eso, sus únicas tres circunscripciones tendrían que pasar. Para todos los partidos, el umbral de la valla electoral aplica en la elección congresal y no en la presidencial. Ahí está la competencia verdaderamente reñida”, remarcó.

El Apra había interpuesto recursos ante el JEE, tanto de Lima Centro 1 como de Lima Centro 2, para que se les considere una excepción por falla en el sistema y se les permita procesar sus listas congresales. No obstante, las instancias denegaron el pedido de extender el plazo porque aquello vulneraría el cronograma electoral. En consecuencia, la candidata Nidia Vílchez aseguró el domingo último a este Diario que apelarán ante el JNE.

Para José Tello, el escenario para el partido es desfavorable, pues se propondría alterar los plazos ya concluidos. “El cronograma electoral no lo puede alterar nadie. El principio de prescripción -al que están sujetas todas las etapas- es sagrado en un proceso de elección. El propio Tribunal Constitucional, en un caso del 2005, dejó un precedente en el que se autolimita a ratificar la intangibilidad del cronograma electoral”.

Vamos Perú no llegó ni a la internas

Pese a tener inscripción en el ROP, el partido se quedó sin realizar sus elecciones internas el 6 de diciembre. Un mes antes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) notificó a la organización política que había incumplido con presentar formatos requeridos para el proceso de democracia interna.

En su Resolución Gerencial N° 30-2020-GOECOR/ONPE, el ente electoral detalla que la mayoría de la documentación no podía admitirse porque no tenía “suscripción del Órgano Electoral Central [del partido] inscrito ante el ROP, por lo que los firmantes no tienen capacidad de representación ante la ley”.

En octubre, quien se perfilaba como aspirante de Vamos Perú a la presidencia era Virgilio Acuña. Pero tanto su fórmula como las listas al Congreso y al Parlamento Andino se quedaron al margen del proceso.

-Desde que culminó el periodo de inscripción de candidatos a la presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino el último 22 de diciembre, los jurados electorales especiales iniciaron la etapa de calificación para, eventualmente, admitir dichas postulaciones.

-Algunas han sido declaradas inadmisibles, lo cual puede ser subsanado. Hasta el cierre de esta nota, las candidaturas presidenciales ya admitidas correspondían a Renovación Popular, Victoria Nacional, Podemos Perú, Fuerza Popular, Renacimiento Unido Nacional, Juntos por el Perú, al Partido Aprista Peruano y al Partido Morado.

-De los 24 partidos que efectuaron elecciones internas con miras al 2021, solo el Frepap no presentó fórmula presidencial.

