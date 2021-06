El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, sostuvo una reunión virtual con el exmandatario de Uruguay José Mujica (2010-2015) denominada “Encuentro de maestros”, donde ambos compartieron sus visiones de país y la experiencia en la lucha social en América Latina.

Durante la cita, Mujica afirmó que existe una “enorme deuda social” en América Latina y le pidió seguir “luchando” pese a las “campañas de miedo” a pocos días de la segunda vuelta.

“Te pido por favor, sé que la lucha electoral es dura, pero no dejes que en tu corazón se acumule rencor. Que el odio ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio o único que hace es perder libertad, sobre todo hipotecando la esperanza”, expresó.

“Se crean campañas de miedo para asustar a la pobre gente. Tiene que enfrentar todo eso. Sigue luchando, detrás del invierno viene la primavera”, añadió el expresidente uruguayo.

En tanto, Castillo Terrones manifestó que ha llegado hasta la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 por el “pueblo” y agradeció el respaldo público de José Mujica.

“Para mí es un gusto tenerlo sano, con toda esa energía. Soy maestro de escuela rural y he llegado hasta aquí por una sola causa: por el Perú, mi pueblo”, acotó al señalar que se debe mirar al gobierno del exmandatario como un modelo.

“Me han venido haciendo una guerra diciendo que le voy a quitar sus casas, sus terrenos, sus ahorros. Es una lucha desigual (…) Sin luchas no hay victorias y no caigamos en las provocaciones”, subrayó.

Finalmente, José Mujica le pidió a Pedro Castillo no caer en el autoritarismo en un eventual gobierno suyo y que cuando se equivoque, tener la honradez de decir: “me equivoqué”.

“Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes y cuando las fuerzas no te dan porque no tienes los recursos, diles la verdad, háblale la verdad con el corazón porque lo más importante que hay es la confianza del pueblo y es muy fácil perderla”, sentenció.

