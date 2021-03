“Tenemos que entender que los hospitales son el segundo nivel, no es la solución para un sistema de salud público, la salud pública comienza con la promoción y la prevención y no se hace prevención porque acá no tenemos prevención, y la prevención comienza porque todos los peruanos tengan agua y desagüe. No es posible hacer prevención de salud en un país donde el 45% de la población urbana no tiene agua y desagüe y el 80% de la población rural no tiene agua potable”

Daniel Urresti, sábado 20 de febrero en RPP