Resumen

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Imagen referencial. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Imagen referencial. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un ómnibus de transporte interprovincial con dirección a Lima, y que llevaba cajas lacradas con material electoral fue intervenido en la ciudad de Sechura, en Piura, según informó el diario Correo.

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