Un ómnibus de transporte interprovincial con dirección a Lima, y que llevaba cajas lacradas con material electoral fue intervenido en la ciudad de Sechura, en Piura, según informó el diario Correo.

Durante el operativo, realizado por la Policía, personal de Aduanas y otras autoridades, se hallaron cinco cajas embaladas dentro de bolsas en la bodega del bus. El material pertenecía a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de la provincia de Paita que emitió un pronunciamiento.

“El hecho corresponde a la intervención de cinco cajas con material electoral (actas en sobres verdes), correspondientes a la ODPE Paita, durante un control de rutina de la Intendencia de Aduanas de Paita”, indicaron.

La entidad explicó que el material había sido entregado formalmente a la empresa Olva Courier para su traslado a Lima, cumpliendo con los protocolos de lacrado, embalaje y rotulado, lo cual —según señalaron— fue verificado previamente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura 2.

No obstante, la ODPE reconoció que durante el traslado el servicio habría sido tercerizado sin previo aviso, lo que derivó en que las cajas fueran acondicionadas sin identificación visible, generando sospechas y motivando la intervención de las autoridades.

Por ello, informaron que han solicitado explicaciones a la empresa de mensajería, sin obtener respuesta hasta el momento.

Posteriormente, el material electoral fue puesto a disposición de la Policía Nacional y trasladado nuevamente a la sede de la ODPE de Paita para su custodia.