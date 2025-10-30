¿Qué propone Phillip Butters como candidato? Visión y críticas del Plan de Gobierno | Tenemos Que Hablar

En este episodio tenemos como invitado a Phillip Butters, quien ha anunciado su intención de postular a la presidencia del Perú. Conversamos directamente con él sobre su plan de gobierno, las propuestas que generan respaldo y también fuertes controversias. Abordamos su postura sobre la privatización de Petro Perú, la posibilidad de aplicar pena de muerte para delitos graves, su planteamiento de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su visión de un Estado basado en orden, mérito y familia.