Empresario dice que Humala dio US$200 mil a compañía de José Paredes

El empresario Eduardo Sobenes afirmó que el ex presidente Ollanta Humala dio US$200 mil de capital a la empresa Peruana de Vigilancia y Protección S.A., de la cual él era accionista junto a José Paredes.

Dos colaboradores eficaces de la fiscalía han señalado a José Paredes como la persona que recibió sobornos por US$17 millones del ‘club de la construcción’ en el gobierno nacionalista, cuando su hermano Carlos Paredes era ministro de Transportes y Comunicaciones.

En el programa “Panorama”, Sobenes detalló que José Paredes le propuso en agosto del 2011 comprar una propiedad en Arequipa valorizada en US$450 mil para la compañía. Sin embargo, les faltaba reunir US$200 mil, porque el banco solo aceptó prestarles US$250 mil. Agregó que su socio le dijo que Ollanta Humala les iba a dar la diferencia, pero luego indicó que el dinero entraría como “un aporte de capital”.

“Se hizo un aporte de capital, se inscribió en los Registros Públicos, los que aportan son el señor José Paredes y sus hermanos Ana y Julio… Yo entiendo que [Humala] usó [el nombre de los Paredes], ellos tendrán que demostrar de dónde sacaron ese dinero, que al cambio de la época era más de S/500 mil”, indicó Sobenes en entrevista a “Panorama”.

El empresario, además, refirió que José Paredes le contó que el nombramiento de Carlos García Alcázar –supuesto operador del ‘club de la construcción– como asesor en el MTC a inicios del gobierno nacionalista no fue por orden de su hermano, sino que “eso ha venido de arriba”.

—Contratos con Heredia—

Sobenes, quien también es dueño de Apoyo Total S.A., sostuvo que los contratos que su compañía le hizo a Nadine Heredia por asesorías fueron simulados.

“En el 2008 va a mi oficina José Paredes y me dice que le ha llamado ‘El Paquete’ [como le dicen a Humala en su promoción del Ejército] y que quiere que le haga un favor, quiere hacer un contrato a Nadine para justificar unos ingresos para tramitar un crédito hipotecario […] Me sentí comprometido a retribuir el favor que alguna vez [el ex presidente] me hizo”, señaló.

“La dinámica fue un contrato simulado, ellos depositaban la plata y nosotros pagábamos la factura descontando los impuestos de ley, nunca tuve un beneficio por esto”, agregó.

Sobenes aseguró que Heredia nunca entregó un solo documento sobre la asesoría fantasma, por US$55 mil.

También confirmó tres anotaciones en las agendas de Heredia en las que es mencionado. Indicó que Humala y su esposa le prestaron US$50 mil en el 2009 y luego US$25 mil. Además, que por medio de Carlos Paredes habrían constituido un fondo mutuo de US$100 mil, que Peruana de Vigilancia y Protección S.A. puso como garantía para obtener una carta-fianza, que les permitiera hacerse con un contrato público.

“Si estaba anotado en la agenda de Nadine, la plata no era de Carlos, sino de Nadine, igual que los préstamos”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con Wilfredo Pedraza, abogado del ex presidente y su esposa, pero este no respondió nuestras llamadas.