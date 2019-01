Ex gerente de banca de Andorra desmiente a Miguel Atala

En su declaración ante la fiscal del equipo especial del Caso Lava Jato Geovanna Mori, el ex gerente general de la Banca Privada de Andorra en Uruguay (BPA) Francesc Pérez Giménez negó la versión que Miguel Atala Herrera, vicepresidente de Petro-Perú en el segundo gobierno de Alan García, le había dado a la mencionada magistrada.

Atala declaró ante la fiscal Mori que Yamil Tali Hamideh, quien fue su socio en la Inmobiliaria Toscana, había realizado las gestiones con Odebrecht para abrir una cuenta en la BPA a nombre de la ‘offshore’ Ammarin Investment.

Cabe recordar que Ammarin Investment recibió dos transferencias de Klienfeld Services (‘offshore’ de Odebrecht) y Coher Coher Investment por US$1’321.766. Los depósitos se hicieron entre febrero del 2007 y febrero del 2008.

Según la versión de Atala, él recibió depósitos de Odebrecht en la BPA por la venta de un terreno que le hizo a la constructora a través de su socio Tali, quien ya falleció.

Sin embargo, Pérez afirmó que nunca conoció a Tali y que sus únicos contactos para la apertura de esa cuenta fueron Miguel Atala y su hijo Samir Atala.

También declaró que Andrés Norberto Sanguinetti, ex gestor de la cuenta de Odebrecht en la BPA, le indicó que Atala sería su cliente.



Esta versión coincide con el testimonio que Pérez dio a la fiscalía en noviembre del 2017. En esa ocasión, indicó que en el 2007 viajó al Perú por indicación de Sanguinetti para reunirse con Atala y su hijo. “Fuimos a la casa del señor Atala, donde me preguntan cómo es un proceso en cuenta, toda la información, y les dejo todo lo que se necesitaría para abrir una cuenta”, dijo en aquella ocasión.



En diálogo con El Comercio, Julio Rodríguez, abogado de Atala, señaló que el testimonio de Pérez no contradice la versión de su defendido porque “fue su socio [Tali] quien hizo el contacto con Odebrecht y que este le dijo a Atala que iban a contactar con él para hacer efectivo el pago”.



—Detalles—

Francesc Pérez era el responsable de gestionar la apertura de cuentas y hacer el posterior seguimiento a las inversiones de todos los ex funcionarios peruanos que recibieron dinero de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.



Para confirmar esta versión, ayer admitió a la fiscal Mori que se reunió con Luiz da Rocha Soares, ex funcionario de la caja 2 en Brasil. Además, afirmó que participó en la apertura de cuentas de clientes presentados por otras empresas brasileñas como OAS y Camargo Correa.



Mori estuvo acompañada por el fiscal coordinador del equipo especial Rafael Vela; por el fiscal José Domingo Pérez y por el procurador del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez.



La diligencia duró aproximadamente seis horas. En esta, Pérez ratificó su participación como asesor de inversiones en la apertura de cuentas de Juan Carlos Zevallos, jefe de Ositrán entre el 2007 y el 2012, quien habría recibido US$780 mil a cambio de acelerar la emisión de certificados por los trabajos ejecutados en los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. También se ratificó sobre su intervención en la transferencia de US$2,6 millones depositados en la cuenta de los empresarios Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Peñaranda Málaga (Alpha Consult).