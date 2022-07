El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseveró que nunca habló de un “cierre del Congreso” y que lo único que hizo en declaraciones recientes a Exitosa, días atrás, fue explicar el proceso por los que se puede disolver constitucionalmente el Congreso.

“Soy respetoso de la Constitución, para mí no esta en agenda ni en el Ejecutivo o en el Consejo de Ministros generar una situación que se desnaturalice porque es la única entrevista que he dado sobre este tema, nunca se habló de cerrar el Congreso porque no hay esa figura en la Constitución, de lo que yo hablo es de lo que la Constitución prevé, lo que no se descarta de hacer uso de esta”, afirmó.

“Pedagógicamente lo que quería explicar es el proceso constitucional preexistente, sobre esa base no ha estado en mi acervo mental ni en mi expresión la posibilidad de agravar a los congresistas, reafirmo mi compromiso democrático”, añadió.

Sus declaraciones se dieron ante la Comisión Permanente, a la que fue citado luego de que declarara en una radio local sobre la posibilidad de que el Gobierno hiciera uso de la disolución del Congreso, en caso de que se niegue la confianza a dos gabinetes.

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad”, aseguró a Exitosa días atrás.