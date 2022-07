El general del Ejército en retiro Francisco Morales Bermúdez, quien fue presidente de facto entre 1975 y 1980 falleció la noche del jueves 14 de julio a los 100 años de edad, según confirmó su hijo, el exministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez.

“Es verdadero, ayer [jueves] a las 11:20 de la noche [murió]. Fue por un tema relacionado más a su edad, había cumplido los 100 años, estaba un poco delicado, se le presentó un desbalance general, no se pudo restablecer, salir de él”, manifestó en declaraciones a RPP, en los exteriores de la clínica Good Hope, en Miraflores, donde se encuentran los restos del ex comandante general del Ejército.

Morales Bermúdez facilitó la transición a la democracia, durante la segunda fase del denominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, al convocar a una asamblea constituyente que se instaló en julio de 1978. Un año después, promulgó la nueva constitución.

También convocó a elecciones democráticas en 1980, transfiriendo el poder el 28 de julio de ese año a Fernando Belaunde Terry.

En febrero último, el Tribunal Supremo italiano confirmó la cadena perpetua a Morales Bermúdez, acusado de la desaparición de italianos en el Plan Cóndor, el sistema represivo urdido por varias dictaduras de América Latina en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX.

Tal y como pedía la Fiscalía, el Supremo rechazó el recurso presentado tras las sentencias en primer y segundo grado al militar peruano en retiro, que en octubre cumplió cien años y que como casi todos los imputados fue procesado sin personarse ante el Tribunal romano.

En el 2017, cuando se conoció que la Corte Penal III de Roma lo había sentenciado en primera instancia a cadena perpetua, Morales Bermúdez negó haber participado en la operación Cóndor.

“Se lo cuento con estos antecedentes: Se estaba cumpliendo la meta democrática que me había trazado. Ya estaba electo el presidente Belaunde. Había delegado todo el manejo interno, para concentrarme en la entrega del poder. Entonces, se produce este hecho de los montoneros que yo no supe ni su llegada, nada”, manifestó a El Comercio.

Morales Bermúdez admitió en el libro “Muerte en el Pentagonito”, de Ricardo Uceda, que se molestó cuando su primer ministro Pedro Richter Prada, también condenado en Italia, le dijo que tres montoneros argentinos, de ascendencia italiana, habían sido entregados a Bolivia, lo que implicaba una muerte segura.

Pidió la renuncia de Castillo

El ex jefe de Estado de facto- en una entrevista al diario “Expreso” en marzo último- consideró que el presidente Pedro Castillo debía dar un paso al costado.

“Él debe dar un paso al costado. El Congreso tiene una responsabilidad inmensa. El Congreso está actuando mal. ¿Cuál es el problema principal del Congreso hoy día? ¡Solucionar la crisis! El Ejecutivo no lo va a hacer. ¿Cuál es el poder que tiene que solucionar la crisis? El Congreso”, manifestó.

Morales Bermúdez también se pronunció en contra de que se llame a una asamblea constituyente.

“La actual Constitución requiere si de algunos cambios, pero para hacer esos cambios no se necesita una Constituyente. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer cambios importantes en la Constitución. Un aspecto importante es el de regionalización, eso no ha funcionado. La descentralización es importantísima, básica, pero los métodos que se han usado no han dado resultado”, subrayó.

En medio de la resolución de los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular, tras la segunda vuelta del 6 de junio de 2021 entre el hoy presidente Castillo y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Morales Bermúdez firmó una polémica carta, a través de la cual altos mandos de las Fuerzas Armadas en situación de retiro cuestionaron a los órganos del sistema electoral.

La misiva también fue suscrita por los generales EP (r) Roberto Chiabra y Jose Williams Zapata y los almirantes (r) Jorge Montoya y José Cueto. Todos ellos congresistas.

En la misiva, expresaron su preocupación por las denuncias hechas por Luis Arce Córdova, quien “declinó” de sus funciones como magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), exhortaron al tribunal electoral a “velar” por la verdad de la voluntad popular, y sugirieron que el nuevo presidente no tendría la legitimidad, si no se administraba justicia ante las denuncias de “fraude en mesa” del fujimorismo.