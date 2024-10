El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue homenajeado por la revista “VIP Diplomática”, vinculada al conductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, reveló “Cuarto Poder” este domingo.

El titular del Minem recibió el premio “Líderes del Bicentenario” durante el XVI aniversario de la publicación, el 16 de octubre del 2021, precisó el dominical.

En su discurso, Mucho señaló: “Agradezco a la revista VIP diplomática y a la Corporación Altamira por el premio que me entregaron. Esto es para mí un estímulo enorme para seguir trabajando sin descanso como académico, generador de empleo y gestor de desarrollo. Gracias, queridos seguidores”.

El ministro visitó el programa de Hurtado, “Porque hoy es sábado con Andrés”, cuando fue candidato al Congreso de la República por el partido Avanza País, en marzo del 2021. Aquella vez, Hurtado se refirió a él como su “amigo”.

Al ser consultado por el dominical sobre este hecho y la condecoración entregada por la revista, Mucho cortó la llamada.

Beneficios a mineros informales

Durante la gestión de Mucho, un grupo de dirigente mineros informales, liderados entonces por Paul Apaza, obtuvo, en tiempo récord, la modificación del Registro integral de formalización minera (Reinfo), reveló “Cuarto Poder”.

Se trata de un beneficio, además, otorgado a mineros sancionados por el propio Estado por contaminación ambiental, en este caso la Central de Cooperativas Mineras (Cecomir) La Rinconada y Lunar de Oro, precisó el dominical.

De acuerdo con los registros del portal de Transparencia, Apaza se reunió dos veces con el ministro: la primera vez el 27 de febrero de 2024, de 09:00 a.m. a 10:15 a.m.; la segunda, el 12 de marzo de 2024, desde las 9:30 a.m. hasta las 9:50 a.m..

El Reinfo era el punto de debate entre los mineros y el ministro. Se trata de mineros provenientes de La Rinconada, una de las zonas más peligrosas del país, donde abundan las economías ilegales y los innumerables delitos.

La reunión del ministro Rómulo Mucho no era con una cooperativa minera más. Se trataba de una que ha sido sancionada con una multa de 43 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por la contaminación de aguas en Puno.

Luego de la segunda reunión entre el ministro y los dirigentes de la Cecomir, ellos sostuvieron, casi de inmediato, un encuentro con Mayra Figueroa, nombrada por Rómulo Mucho como directora general de Formalización Minera.

Cabe indicar que la reunión entre los mineros y Mayra Figueroa fue larga, duró más de 8 horas. Sin embargo, el dirigente minero Paul Apaza aduce no recordar. “Debe ser una confusión”, señaló.

Tras ello, el Ministerio de Energía y Minas modificó su Reinfo a través del informe 0292-2020, con lo cual el Cecomir de La Rinconada y Lunar de Oro quedó habilitado para procesar el oro extraído.

Cabe indicar que luego de que ‘Cuarto Poder’ solicitara una entrevista con el ministro Rómulo Mucho y la funcionaria Mayra Figueroa, dicho portafolio cambió el efecto del Reinfo concedido de vigente a suspendida.