“ Hasta el momento sí, está confirmada. Es muy importante contar con su presencia porque es un mensaje no solamente al empresariado sino a todos los peruanos y a todos los países que nos acompañan. En Perumin tenemos delegaciones de 16 países de los cinco continentes con mucha intención de ver qué posibilidades hay para hacer negocios con nosotros”, señaló Sologuren.
La presidenta de Perumin 37, Jimena Sologuren, en una entrevista con El Comercio, adelantó el jueves la llegada de la mandataria para la clausura de la cumbre minera.
De acuerdo con el programa, para la clausura oficial de Perumin 27, en representación del gobierno, se ha previsto también la participación del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.
Esta sería la primera actividad pública de la mandataria tras su retorno de Nueva York, Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Hoy, viernes 26 de septiembre, se realizará la ceremonia de clausura de la convención minera Perumin 37, desarrollada en la ciudad de Arequipa, al sur del Perú. Se espera el arribo de la presidenta Dina Boluarte para participar en ese acto.
