Testimonios y conversaciones vía WhatsApp señalan a la profesora Griselda Herrera, exjefa en la región San Martín del programa Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), como la “operadora política” de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y como la encargada de manejar a los prefectos y subprefectos de esta parte del país en beneficio de su proyecto de partido Ciudadanos por el Perú (CPP).

El dominical “Cuarto Poder” presentó, entre otros, el testimonio de Armando Villalobos, exprefecto provincial de San Martín, quien señaló que Herrera “es la llave maestra” para acceder al círculo de confianza de Nicanor Boluarte.

Apenas inició la nueva gestión de 2021, Herrera fue nombrada como jefa de San Martín del Programa Qali Warma, el programa de alimentación del Midis que —en ese entonces— era dirigido por la hoy presidenta Dina Boluarte. Boluarte encabezó este ministerio prácticamente en toda la gestión del golpista exmandatario Pedro Castillo, de quien además fue su vicepresidenta.

Sin embargo, Herrera no duró mucho en el puesto, pues tuvo que salir tras escandalosas denuncias, según el dominical.

De acuerdo con el informe periodístico, en un plenario de noviembre de 2022, ya con el proyecto político en marcha y en un cónclave en donde participó la actual mandataria, se decidió que Nicanor Boluarte sea el coordinador nacional de la agrupación Ciudadanos por el Perú y que la profesora Griselda Herrera y Villalobos sean los coordinadores regionales en San Martín.

Según este último, se pidió “lealtad” y trabajar para poder participar en las próximas elecciones del 2026.

“Ella tenía el poder, por órdenes de arriba, por órdenes del número dos —que es el señor Nicanor— de ordenar tal prefecto vaya o tal lo cesas”, señaló Villalobos.

El testimonio de Villalobos es clave pues, además de revelar el uso de las autoridades políticas para fines personales, también da cuenta de cómo es el proceso de selección.

Según su versión, la decisión de que él mismo sea el nuevo prefecto provincial de San Martín surgió, por ejemplo, en un encuentro en la casa del hermano de la jefa del Estado, en San Borja.

Otros testimonios presentados por el dominical “Cuarto Poder” dan cuenta de que los prefectos y subprefectos de esta parte del país estaban condicionados a conformar comités de la agrupación política que promovía Nicanor Boluarte o a conseguir firmas de afiliados que les permitirá inscribir al partido.

“Si asumieron un cargo de confianza, asumieron sabiendo bien sabiendo bien claro cuál va a ser el trabajo político. Y si este pequeño trabajo de recolectar firmas para nuestra afición (afiliación) del partido político que les encomendaron, si no pueden hacerlo, no lo hagan (...) Y si no, caballero nomás, pongan su cargo a disposición, así de simple” , se lee en un chat presentado por el dominical.

Incluso se mencionó presuntos aportes monetarios y de forma mensual de las autoridades al proyecto político. Y habría sido requisito para acceder a cargos el estar afiliado al partido.

El dominical buscó entrevistar tanto a Herrera como a Boluarte, pero no quisieron brindar declaraciones.