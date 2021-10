Conforme a los criterios de Saber más

Minutos antes de que el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunciara que no respaldan el nuevo gabinete, el congresista Guillermo Bermejo se mostraba con un discurso opuesto.

“El presidente está pensando en el país, en la patria. La conducción del gobierno va a seguir en la misma línea. El presidente no ha hablado de cambiar la línea del gobierno”. Fueron sus primeras declaraciones en referencia a los cambios del gabinete.

Agregó que la variación en los cuadros ministeriales no respondía a cuestionamientos por corrupción.

“Los cambios en los ministerios es lo más normal del mundo. No se ha hecho un cambio por errores. No se ha mostrado ningún acto de corrupción, ninguna irregularidad. Este es un gesto político”.

Sobre la posición de la bancada, sostuvo que esperarían la reunión pactada con el presidente de la República, Pedro Castillo. Para ese momento, el diálogo entre congresistas oficialistas y el jefe de Estado ya se estaba dando.

“Quien decide los cambios ministeriales es el presidente de la República, no la oposición, no la bancada, no el partido, no la prensa, no la derecha”, señaló Bermejo.

Recordó también que “lo normal en un partido político es que haya tendencias, posiciones y liderazgo”.

Pero su bancada parece haber optado por otra línea, ya que solo minutos después, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, desde los exteriores de Palacio de Gobierno, saldría a calificar estos cambios como una traición.

Más tarde, a través de un comunicado, la propia bancada exigió al presidente Castillo “una representación partidaria en el nuevo gabinete”.

El congresista Bermejo brindó estas declaraciones antes de ingresar a un evento partidario en Surquillo, en donde además se recolectaban firmas para el referéndum por la Asamblea Constituyente.

