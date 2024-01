Angulo, evidentemente indignado por su pase al retiro, refirió que la manera cómo se dio su salida pretende “mellar la moral” de la Policía Nacional.

La Ley N°31570 establece que el período de un director general de la PNP es por dos años con la opción de ampliarlo por uno más.

El artículo 8 de la misma norma señala que el comandante general de la Policía puede ser cesado antes de la conclusión de su administración “únicamente” por las siguientes causales: muerte, solicitud de pase al retiro del propio director de la PNP, por incapacidad física permanente, por incurrir en falta muy grave, por ser autor de un delito doloso (con sentencia firme del Poder Judicial) y por la comisión de un delito flagrante.

En su discurso, también dirigió sus críticas al ministro del Interior, Víctor Torres, al remarcar que desde hace “varias semanas” impulsó su salida del cargo.

“Resulta preocupante para los miembros de nuestra institución que desde hace varias semanas y desde la jefatura del sector Interior, que debe velar por la institucionalidad de la Policía, se haya impulsado nuestra salida, valiéndose de argumentos fútiles que generaron inestabilidad en la conducción adecuada [de la PNP]”, manifestó.

Torres no asistió a la ceremonia, donde el general PNP Víctor Zanabria también asumió la dirección general de la PNP. Este Diario consultó al Ministerio del Interior sobre los motivos de su ausencia, pero, al cierre de esta nota, no hubo ninguna respuesta.

(Foto: Jorge Cerdán | Archivo GEC)

El viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Héctor Loayza Arrieta, acudió en representación de Torres.

Angulo dijo que los últimos hechos- en referencia a la agresión física que sufrió la presidenta Boluarte durante una actividad oficial en Ayacucho por parte de dos mujeres, fueron “la excusa perfecta” para que el titular del Mininter logre “su propósito de lesionar nuestra institucionalidad”.

Fuentes de El Comercio indicaron que cuando Torres intentó paralizar, a fines de diciembre último, la publicación de los cambios de puestos de oficiales de la Policía no lo hizo pensando en las protestas contra el gobierno anunciadas para inicios de enero, sino porque había pedido modificar el cuadro para disponer de 300 ubicaciones.

No obstante, el saliente comandante general de la PNP no accedió y ahí se profundizaron sus diferencias con el ministro del Interior.

En otro momento de su discurso, Angulo destacó que durante su administración se capturó a más de 40 cabecillas de organizaciones criminales internacionales, a pesar de “las limitaciones logísticas”.

En breves declaraciones a la prensa, el saliente comandante general indicó que “por respeto a este sagrado uniforme”, en referencia al policial, no daría mayores detalles sobre su salida en este momento. Pero precisó que tiene muchas cosas que decir y que las dirá oportunamente.

De acuerdo al registro de visitas de la Presidencia, el ministro del Interior se reunió con la presidenta Boluarte por una hora, entre las 10:48 a.m. y las 11:49 a.m.

El punto de vista

El exministro del Interior Remigio Hernani consideró que Torres debió asistir a la ceremonia de transferencia de la comandancia general de la Policía Nacional. Criticó que haya optado por no ir a raíz del conflicto que tiene con Angulo.

También señaló que el discurso de Angulo es una reacción al hecho de que el gobierno lo sacó de mala manera de la dirección de la PNP “como sí él fuera el responsable de los problemas ocurridos en Ayacucho”. “Han atropellado sus derechos y eso no debe ser así. La presidenta, desde mi punto de vista, ha incurrido en abuso de autoridad y esto no va a quedar aquí, seguro Angulo va a ir a la vía judicial”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Hernani remarcó que Torres “no debe estar un minuto más” al frente del Mininter.

“Hace rato debió irse, es un inepto, no debe estar un minuto más, no se conoce por qué lo sostiene la presidenta”, acotó.

Al respecto, el también ex titular del Mininter Mariano González dijo estar de acuerdo con lo expresado con Angulo, porque su pase al retiro “es ilegal y atenta contra la institucionalidad” de la PNP. Añadió que la redacción de la resolución suprema, a través de la cual el gobierno lo destituyó, “es realmente inexplicable”.

“Ha habido casos anteriores donde comandantes generales de la Policía han estado vinculados a grupos que habrían cometido actos de corrupción y hasta les dieron las gracias por sus servicios. El Ejecutivo ha pretendido desconocer el trabajo de Angulo y decir que todo fue un desastre total”, expresó a este Diario.

González criticó que el ministro Torres haya evitado ir al cambio de mando policial.

“Creo que ha estado preocupado de ser abordado por la prensa y no tener respuestas y esto se puede verificar en su visita [del martes] al Congreso, donde no pudo sustentar el contenido de la resolución y pretendió ampararse en la ausencia de reglamento [de la Ley N°31570]”, sostuvo.

El exministro del Interior dijo que los responsables políticos de lo sucedido en Ayacucho son Torres y también el jefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola.

“Hay un riesgo de que el primer ministro pase piola [ante esta crisis]”, finalizó.

A su turno, el exministro del Interior Carlos Basombrío refirió que después de su “desafortunada” presentación en el Parlamento, es obvio que Torres no quiera dar la cara a la prensa y por eso no asistió al cambio de mando policial. Agregó que la resolución que destituye a Angulo es “inaudita”, porque “buscan responsabilizarlo de todo el problema de la seguridad en el país”.

También subrayó que “es totalmente inusual” el tipo de discurso que dio Angulo, porque de manera explícita crítica al gobierno. “Pero es humanamente comprensible, lo que le han hecho al general es tremenda injusticia, al atribuirle todas esas responsabilidades que son principalmente del Ejecutivo”, expresó.

Basombrío sostuvo que los responsables políticos del jalón a Boluarte en Ayacucho y del fracaso de los estados de emergencia son Otárola y Torres.

“Y en el caso particular del ministro del Interior, este hecho suma a su ya probada ineptitud para el cargo. Y claro que sí [tiene que irse], nunca debió ser nombrado”, concluyó.

El primer cambio sería en Inteligencia

Fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio indicaron que una de las primeras medidas que se evalúan es el ingreso del general PNP Augusto Ríos Tirabanti a la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía o a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN).

(Foto: Andina)

En octubre último, Ríos Tirabanti fue retirado de la jefatura de la III Macro Región Policial de La Libertad ante una solicitud hecha por el gobernador regional César Acuña. Esto después de que dos oficiales cercanos al general fueran vinculados a la organización criminal “La Gran FA”, que se dedica a la minería ilegal en el norte del país.

La pesquisa a “La Gran FA” estuvo a cargo de la DIGIMIN y de la DIVIAC, que lidera el coronel PNP Harvey Colchado.

Ríos Tirabanti presentó, a mediados de noviembre último, una denuncia ante la Inspectoría General de la Policía Nacional en contra de Colchado por presuntamente haber querido inducir al coronel PNP Arturo Balta Paredes y al ciudadano José Huamán Flores a que lo involucren con la referida red criminal.

(Foto: El Comercio)

Colchado ha rechazado estas imputaciones, a través de una carta, en la que indica que él solo era un apoyo del Ministerio Público.

Siete bancadas piden que ministro dé un paso al costado

Desde el Congreso, la portavoz de Avanza País, Norma Yarrow, afirmó que el ministro del Interior tiene tanta o más culpa que cualquiera de los generales” de la Policía que han sido pasados al retiro por la crisis en seguridad que atraviesa el país y la agresión sufrida por la presidenta Boluarte en Ayacucho.

“Deberían renunciarlo, inmediatamente. No puede ser que salga el primer ministro [Alberto Otárola] a darle confianza a ministros inoperantes. Todos los días matan gente, no tenemos Gabinete. El plazo de Otárola ya venció. Boluarte debe dar un giro y poner a personas que sean gestoras”, manifestó a El Comercio.

(Foto: Archivo GEC)

De esta manera, ya son los representantes de siete bancadas en el Parlamento los que exigen la renuncia de Torres.

Anteriormente, congresistas de Renovación Popular, APP, Acción Popular, Podemos Perú, Unidad y Diálogo y Cambio Democrático-Juntos por el Perú pidieron que el ministro del Interior dé un paso al costado.

En diálogo con este Diario, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que, si una bancada presenta una moción de censura en contra de Torres, su agrupación la respaldará.

Montoya dijo que Renovación Popular no impulsará esa medida, porque “por experiencia sabemos que, si los fujimoristas no están de acuerdo, no va a salir”.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular señalaron a este Diario que “por el momento, no” piensan solicitar la salida del ministro del Interior y tampoco sumarse a una eventual interpelación. Esto a pesar de que hay un sector que viene notando fallas en la administración de Torres, como el robo a la seguridad del hijo de la presidenta y la agresión a esta última.

Además… “Tenemos más de 200 denuncias, pero no tengo ningún juicio” Tras asumir la comandancia general de la Policía, el general PNP Víctor Zanabria, afirmó que si bien tiene más de 200 denuncias que están en investigación, no cuenta con ningún juicio. Añadió que estas acusaciones “a veces tendenciosas” son por las actividades que ha realizado en la institución.

“Más de 83 [denuncias] son por la defensa de Lima en los conflictos sociales y otras denuncias son propias del servicio, se irán archivando conforme se vaya conociendo la verdad”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Zanabria subrayó que el compromiso que tiene es que la Policía “rompa la brecha logística” con el respaldo de los municipios para ampliar la cobertura del patrullaje, acción que consideró necesaria para la prevención de delitos en las calles.

También refirió que cuenta con el apoyo del gobierno que dotará de un presupuesto especial a la Policía Nacional para que desarrolle actividades de inteligencia con miras a desarticular a organizaciones criminales internacionales que operan en el país.

Al ser consultado sobre el discurso de Angulo, Zanabria dijo que las declaraciones que cada oficial pueda hacer son a título personal.

También indicó que “los roles están establecidos” en la Ley Orgánica del Mininter y en la Ley de la Policía Nacional. “Nosotros somos netamente operacionales, no cumplimos lineamientos políticos, sino lineamiento del gobierno”, mencionó.

Para finalizar, Zanabria dijo que una de las prioridades de su administración será “poner a derecho a todos los requisitoriados”, entre ellos al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. El ex gobernador regional de Junín está prófugo desde inicios de octubre, tras haber sido sentenciado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso Aeródromo Huanca.