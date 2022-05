La comisión designada por la Universidad César Vallejo (UCV) para revisar la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes halló que esta tiene un 43% de similitud de contenidos. Pese a esto, también concluyó que el trabajo “mantiene aportes de originalidad” y no se dio una respuesta explícita sobre si hubo plagio o no.

Las conclusiones del informe fueron brindadas en una rueda de prensa en la sede central de la universidad, en Trujillo. El objetivo, según el propio presentador de la conferencia, era “dar por cerrado el caso del estudiante Pedro Castillo”.

Ahí estuvieron César Acuña, fundador de la UCV y líder del partido Alianza para el Progreso; el vicerrector académico, Heraclio Campaña Añasco; el vicerrector de investigación, Jorge Salas Ruiz; el asesor legal de la universidad, Rubén Reyna Mantilla; y la presidenta ejecutiva, la ex primera ministra Beatriz Merino, esta última mediante videoconferencia.

VIDEO RECOMENDADO UCV: “Tesis del presidente Pedro Castillo mantiene su aporte de originalidad”

En un primer momento, Campaña aseguró que los estudios de maestría fueron regulares. Para esto mostró documentos con el fin de acreditar que Castillo ingresó mediante un examen ordinario y llevó cuatro semestres en la sede de la UCV, en Tacabamba, entre el 2010 y el 2012, año en que se presentó la tesis de 125 páginas.

Luego, Reyna afirmó que el documento no puede hacerse público sin autorización de los autores.

Similitud

A su turno, Salas Ruiz se refirió a los hallazgos de la comisión. Indicó que la tesis fue revisada con criterios del 2012, pero con herramientas vigentes al 2022, y que se centraron en el análisis de la similitud de contenidos.

Así fue la conferencia (Video: macronorte.pe)

Para esto se usó el software Turnitin. Se explicó que tomar el porcentaje de similitud que da este programa como porcentaje de plagio es impreciso, “pues es deber del evaluador distinguir si la similitud corresponde a una copia que representa una mala práctica en la investigación”.

Así, identificaron 14 referencias bibliográficas que no están citadas en el texto y 16 citas que no se encuentran en las referencias bibliográficas. “Existe una mala praxis en la citación y referenciación de contenido, reportando la similitud y coincidencia de 54 hallazgos”, relató el vicerrector.

Esto consiste en textos sin mención de las fuentes de referencia y textos que mencionan las fuentes, pero sin los estándares académicos.

Nacidos en Tacabamba, Chota, Pedro Castillo y César Acuña compitieron por la presidencia en el 2021. El primero ganó y el segundo obtuvo una bancada de 15 miembros en el Congreso.

Las similitudes se hallaron principalmente en el marco teórico, donde llegan al 86%. Las otras estuvieron en el planteamiento del problema (38%) y en el marco metodológico (17%).

“Al haberse encontrado, mediante el software de análisis de similitud de contenidos, porcentajes en el marco metodológico de 17%, resultados 0%, conclusiones y sugerencias de 0%, la comisión concluye que la tesis mantiene un aporte de originalidad”, aseveró.

Cuando un periodista preguntó si eso significa que no hubo plagio, el vicerrector Campaña insistió en que la conclusión fue que “la tesis mantenía su originalidad”. Ante otra pregunta sobre la no existencia en Reniec de dos de los validadores de la tesis, afirmó que esto sería “responsabilidad del tesista”, pero que no se podían pronunciar porque el tema es investigado por la fiscalía

VIDEO RECOMENDADO Perú Libre pedirá el que se saque del archivo el proyecto de referéndum para una Asamblea Constituyente

El presunto plagio de Castillo y Paredes es indagado por un fiscal de Tacabamba, Chota, por ser el lugar donde se hizo la tesis. La empresaria Karelim López dijo ante la fiscalía de lavado de activos que la maestría del mandatario fue “tramitada” por el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco dentro de un pacto con Acuña.

En tanto, Acuña –quien niega dicha versión– aseguró que la UCV no “regala títulos”, atribuyendo las más de 80 mil tesis de sus estudiantes a su “productividad”. Beatriz Merino, quien previamente pidió que la tesis se haga pública, dijo que respetaba las conclusiones.

Críticas

El investigador Percy Mayta-Tristán dijo a El Comercio que estos hallazgos corroboran que al menos el 86% del marco teórico fue plagiado. “La descripción que dan es un plagio, [por más] que no le quieran llamar como tal. [...] Usan un eufemismo llamando ‘originalidad’ a la parte del documento donde no han identificado en gran magnitud plagio”, declaró.

Guía del estudiante 2021 de la @UCV_Peru sobre límite permitido de similitud por Turnitin:25% pic.twitter.com/9htLiQYcz1 — Percy Mayta-Tristán (@MaytaTristan) May 12, 2022

Además, refirió que en la normativa actual de la UCV no se puede aprobar documentos con más de 25% de similitud, mientras que otras universidades como San Marcos o la Científica del Sur tienen 10% como límite. “Ninguna te va a aceptar 40%, 50% de similitud. Ni ahora ni antes”, opinó.

Gisella Orjeda, docente universitaria y expresidenta del Concytec, indicó que la conclusión de la UCV le parece “un palabreo para no reconocer el plagio y no aceptar la responsabilidad que tienen como universidad”. “Aquí, y en cualquier lugar y época, las tesis deben ser originales. Ocurre que antes los supervisores le daban mucho más tiempo a las tesis y revisaban más profundamente lo escrito”, aseveró.

“No hay excusa, sinceramente, para lo malo de los procesos de revisión de la UCV. Para el tratamiento del estudiante, para la falsedad de los revisores y del asesor de tesis”, añadió la especialista.