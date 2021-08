El primer ministro Guido Bellido responsabilizó este domingo a “los troles” de su publicación en Facebook rindiéndole homenaje a la terrorista Edith Lagos el 2017 y descartó haber realizado dicho comentario, pese a que lo ratificó en una entrevista con Inka Visión en abril.

“Yo no publiqué [comentario sobre Edith Lagos], tampoco compartí. Yo presumo que esto lo han hecho los troles. Bajan tu foto de perfil, bajan tu foto de tu cuenta, le ponen tu nombre, le publican y eso es pues la campaña sucia”, sostuvo en una entrevista con ‘Punto Final’.

“No hay ninguna admiración [a Edith Lagos] lo que ha habido es un comentario tergiversado, que ahorita está en investigación y que el Ministerio Público..... Lo que ha habido es que presentan un supuesto comentario de redes sociales como si yo hubiera comentado, por supuesto que no [lo he hecho]”, señaló.

En junio del 2017, el hoy presidente del Consejo de Ministros escribió “Nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos” en su cuenta de Facebook. Bellido Ugarte volvió a ratificar lo escrito durante una entrevista con Inka Visión en abril de este año y explicó que esa frase era “una expresión, asumiendo el derecho que tiene todo peruano de expresarse”.

(Captura: Facebook)

Indulto a Antauro Humala “no ha sido evaluado”

En otro momento, Bellido no respondió sobre su postura ante un eventual indulto presidencial a Antauro Humala, pero aseveró que esta “no ha sido tocada ni evaluada” en el Gobierno.

“No se ha tomado decisión alguna al respecto. El presidente ha planteado en plena campaña esa posibilidad [de indultar a Antauro Humala], pero esa posibilidad no ha sido tocada ni evaluada en el Gobierno”, manifestó.

Horas antes, el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, indicó que el presidente Pedro Castillo debe de cumplir con la promesa de indultar a Antauro Humala porque lo prometió durante la campaña electoral.

“Yo creo que si lo ha prometido [el indulto a Antauro Humala] el presidente Pedro Castillo, debe cumplirlo”, declaró en una entrevista con ‘Agenda Política’.

