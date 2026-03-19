La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no ratificar a José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. La decisión fue tomada por unanimidad por el pleno del organismo en el marco de sus atribuciones constitucionales.

De acuerdo con la información oficial, la medida se adoptó como parte de la Convocatoria n.° 002-2024-Ratificación/JNJ, en la que se revisó el desempeño del magistrado bajo los criterios establecidos para estos procesos. La resolución será remitida al titular del Ministerio Público para los fines correspondientes.

El organismo indicó que la decisión se sustentó en una evaluación integral de los elementos vinculados al desempeño funcional del magistrado, conforme a los criterios establecidos para los procesos de ratificación.

Sin embargo, tras la revisión conjunta de los elementos evaluados, el pleno concluyó que no se alcanzó el nivel de confianza requerido para renovar su permanencia en el cargo. En consecuencia, se dispuso su no ratificación conforme a la normativa vigente.

La institución reafirmó que estos procesos tienen como objetivo asegurar que los operadores de justicia mantengan estándares adecuados de idoneidad, conducta y desempeño, en resguardo del sistema judicial y de la atención a la ciudadanía.

ANC dispuso apartamiento preventivo por seis meses

En enero pasado, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público dispuso el apartamiento preventivo de José Domingo Pérez Gómez por seis meses, al atribuirle presuntas faltas muy graves vinculadas a su actuación en investigaciones como el caso “Cócteles”.

Según la Resolución N.° 08-2026-ANC-MP-UPD-ADC-Lima Centro, se le imputa un incumplimiento de sus deberes funcionales.

El documento también advierte observaciones reiteradas del Poder Judicial a la acusación del referido caso, lo que habría generado demoras en el proceso.