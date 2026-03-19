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JNJ decide no ratificar a José Domingo Pérez como fiscal anticorrupción. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
JNJ decide no ratificar a José Domingo Pérez como fiscal anticorrupción. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no ratificar a José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. La decisión fue tomada por unanimidad por el pleno del organismo en el marco de sus atribuciones constitucionales.

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