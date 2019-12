Jorge del Castillo, representante del Partido Aprista en el Congreso disuelto, buscó evitar ser investigado por el caso del irregular pago de la remuneración de una trabajadora de su despacho que se encontraba fuera del país, según unos audios difundidos por el programa “Panorama”.

Las grabaciones dan a conocer conversaciones entre del Castillo y la abogada Dianne Monge, una vez que el caso del cobro indebido se hizo público.

A fines de marzo de este año, el programa periodístico informó sobre el abono de la remuneración de Monge correspondiente a enero del 2019. Ella cobró S/ 5,297 pese a que se encontraba en España, país al que llegó para estudiar una maestría.

“Me denuncian a mí penalmente y me sacan del Congreso y se acabó la historia... ¿Eso es lo que quieres? ¿así quieres que acabe? Creo que no merezco terminar mi vida de esa manera”, fue la respuesta de Del Castillo cuando Monge le dijo que tenía la intención de contar que viajó a España con su autorización y trabajó desde ese país.

“Yo le dije: ‘digamos la verdad, que tú me autorizaste’. Incluso el día del reportaje yo le decía ‘yo voy a salir a llamar en este momento, yo quiero salir a llamar en este momento para decir la verdad... aunque sea decir: que me autorizaste’, porque era la verdad. No tenía nada que esconder...”, manifestó la abogada.

“Vas a complicarte la vida. Van a decir que eso está prohibido. Está prohibido pues, no se puede [...] voy a pensar, voy a pensar. Voy a conversar mañana con la administración, vamos a ver cómo hacer”, se le oye decir a Del Castillo.

Luego de eso, el aprista emitió un comunicado en el que informaba que se había devuelto el monto cobrado en enero. Con la entrega del dinero la fiscalía archivó el caso y tampoco fue investigado en el Parlamento.

“La devolución del dinero la hace él de su bolsillo, yo no. No tengo por qué asumir algo, porque yo trabajé, yo soy consciente y él también es consciente de que yo trabajé por eso mismo él devuelve el dinero”, añade Monge.

Del Castillo señaló a “Panorama” que con la devolución del dinero, “se acabó el incidente”. “Esto es caso cerrado, yo ya no soy congresista”, dijo.